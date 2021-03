Czyżby nadchodził iPhone 13 z 1 TB pamięci i bez portów?

Udostępnij:

Plotki dotyczące nowych iPhone'ów mogą ucieszyć wszystkie osoby, które potrzebują więcej pamięci wewnętrznej w smartfonie. Analitycy Wedbush poinformowali, że iPhone 13 będzie po raz pierwszy w historii oferować 1 TB pamięci masowej. Obecny iPhone oferuje zaledwie 512 GB pamięci wewnętrznej.

Obecnie Apple oferuje tylko 1 TB miejsca na swoich zaawansowanych tabletach iPad Pro, jednak wszystko wskazuje na to, że ma się to zmienić w najbliższym czasie. Kolejna generacja smartfonów ma w końcu dogonić swoją konkurencję i oferować użytkownikom urządzenia z 1 TB pamięci. Zważywszy na fakt, że niektóre firmy rywalizujące z Apple mają w swojej ofercie sprzęt o pojemności 1 TB już od ponad dwóch lat, to z pewnością jest to ruch w dobrym kierunku.

Co bardziej interesujące, przecieki na temat nowych iPhone'ów donoszą, że urządzenia zachowają złącze Lightning firmy Apple zamiast opcji USB-C. Na tym jednak nie koniec, bowiem Apple podobno ma w przyszłym roku pochwalić się smartfonem bez żadnych portów. Pomysł nie jest nowy, z identycznymi plotkami mieliśmy do czynienia jeszcze przed premierą iPhone'a 8. Tego rodzaju plotki pojawił się jednak niedawno ponownie. Przekazał je jeden z twitterowiczów, znany jako Fudge.

Zgodnie z informacjami, nowy iPhone 13 ma pojawić się jesienią tego roku. Póki co nie wiemy zbyt wiele na temat specyfikacji tego urządzenia. Od pewnego czasu są jednak pogłoski o powrocie Touch ID. Apple ma także wprowadzić wyświetlacze o wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Poza tym, nie wiemy jednak nic na temat ewentualnych komponentów, jakie miałyby się znaleźć w środku nowej linii smartfonów.