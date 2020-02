Disney+ z 28,6 milionami abonentów. Wkrótce następne serialowe hity

Udostępnij:

Usługa VOD Disney+ zadebiutowała w listopadzie 2019 roku i z miejsca Disney stał się jednym z najważniejszych graczy na rynku, a wszystko dzięki dostępności filmów z serii Gwiezdne Wojny oraz Marvel Cinematic Universe oraz nowym produkcjom pokroju The Mandalorian.

Pomimo, że start platformy ograniczony był zaledwie do pięciu rynków: USA, Kanady, Holandii, Australii i Nowej Zelandii, Disneyowi udało się już przyciągnąć do siebie 28,6 miliona abonentów. To wielce imponujące osiągnięcie zważywszy na to, że taki Netflix (167 mln abonentów) oferuje streaming od 2007 roku, a jego usługi są dostępne w 190 krajach.

Aplikacja Disney+ w wersji na Smart TV, fot. Jakub Krawczyński

Jeśli chodzi o bliższych rywali, dostępny wyłącznie w USA serwis Hulu (w którym udział ma także Disney) może pochwalić się 31,8 mln subskrybentów, a z Amazon Prime Video, według prognoz Statista, w 2020 roku na świecie korzystać będzie około 64 mln osób.

Z kolei Apple podało, że z usługi Apple TV+ korzysta w USA 33,6 miliona konsumentów. Liczba ta jest jednak niemiarodajna, gdyż gigant z Cupertino oferuje darmową, roczną subskrypcję do serwisu przy kupnie nowego sprzętu firmy po 10 września 2019 roku.

Disney+ ma szansę wkrótce swój wynik jednak znacznie poprawić, gdyż 24 marca usługa wystartuje w takich krajach, jak Austria, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Szwajcaria, UK oraz Włochy. W samej Wielkiej Brytanii aż 7,6 milionów użytkowników VOD zadeklarowało, że skorzystają z Disney+ w momencie wejścia usługi na rynek. Od 29 marca z platformy VOD Disneya będą mogli natomiast korzystać mieszkańcy Indii. W dalszej części 2020 roku (bądź pierwszej połowie 2021) mają również dojść kraje Wschodniej Europy oraz Ameryki Łacińskiej.

Serial The Mandalorian, fot. Disney

Disney przy okazji zapowiedział kilka wyczekiwanych produkcji serialowych z Marvel Cinematic Universe, w tym The Falcon and the Winter Soldier (sierpień 2020), WandaVision (grudzień 2020) oraz drugi sezon serialu w uniwersum Star Wars: The Mandalorian (październik 2020).

Warto na marginesie zaznaczyć, że Disney+ oferuje zawartość w 4K z Dolby Vision i Dolby Atmos, nie wymagając osobnego abonamentu, aby uzyskać dostęp do treści w tej jakości. Disney+ ma kosztować w Polsce 32,99 zł miesięcznie.