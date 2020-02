Domena corp.com wystawiona na sprzedaż. To zapowiedź kłopotów dla firm

Jak informuje Brian Krebs na swoim portalu Krebs on Security, właściciel domeny corp.com planuje wystawić ją na sprzedaż. Ten pozornie niewinny akt i prosta transakcja biznesowa może mieć dalekosiężne konsekwencje dla szeregu firm i instytucji z całego świata, ponieważ "generyczność" domeny CORP czyni ją celem ruchu z wielu źle skonfigurowanych sieci. Problem jest zabawny i technicznie łatwy do uniknięcia, ale jak się okazuje – jego skala jest wstrząsająca.

Cała sprawa polega na tym, że nazwa "corp.com" jest bardzo często stosowanym dopełnieniem nazw domenowych w firmowych wdrożeniach Active Directory, gdzie DNS nie jest całkowicie autorytatywny, czyli jego domena nadrzędna nie jest częścią światowego drzewa DNS, a jedynie niejako "lokalną" domeną w drzewie/lesie AD. Co to znaczy?

Dangerous domain https://t.co/pXnIcDKyO5 goes up for sale. It's dangerous because years of testing shows whoever wields it would have access to an unending stream of passwords,

email/proprietary data from hundreds of 1,000s of systems

at big companies https://t.co/eUwt9FdyYe pic.twitter.com/qJBQn7P3ls