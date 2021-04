DuckDuckGo kontra śledzenie przez FLoC w Google Chrome. Dodatek potrafi je zablokować

Udostępnij:

Google testuje od niedawna śledzenie użytkowników Chrome'a z wykorzystaniem mechanizmu FLoC, a konkurencja z DuckDuckGo już wymyśliła, jak tę metodę zablokować. Jak poinformowano w jednym z oficjalnych wpisów, rozszerzenie DuckDuckGo Privacy Essentials dostało aktualizację i od wersji 2021.8.4 blokuje FLoC w Google Chrome.

Jak zauważają twórcy DuckDuckGo, użytkownicy Chrome'a mogą nie być świadomi, że część z nich bierze udział w testach nowego rozwiązania. FLoC to swego rodzaju alternatywa dla ciasteczek, której działanie sprowadza się do grupowania użytkowników zgodnie z ich zainteresowaniami. Niestety, wbrew zapewnieniom Google'a, to podejście rodzi wątpliwości związane z prywatnością i bezpieczeństwem. Więcej na ten temat pisaliśmy równo tydzień temu.

By uniknąć śledzenia przez FLoC, zespół DuckDuckGo – czemu trudno się dziwić, skoro oferuje konkurencyjną przeglądarkę – radzi przede wszystkim zrezygnować z Chrome'a, ale jeśli to nie wchodzi w grę, proponuje przynajmniej instalację opisywanego dodatku. To rozszerzenie, które blokuje wiele mechanizmów śledzących i zostało stworzone z myślą o prywatności użytkownika.

Co ciekawe, przy okazji pojawia się garść rad, jak uniknąć (przynajmniej chwilowo) śledzenia przez FLoC. Jak się okazuje, wystarczy na przykład wylogować się z Chrome'a, zrezygnować z synchronizacji historii czy wyłączyć personalizację reklam w ustawieniach, a wówczas Google usunie danego użytkownika z grona "przymusowych" testerów FLoC w przeglądarce.

Dodatek DuckDuckGo Privacy Essentials do Chrome'a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.