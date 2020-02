EMUI 10 wcześniej niż sądziliśmy. Te smartfony Huawei dostaną Androida 10

Udostępnij:

Niedawno Huawei zapowiadał wprowadzenie EMUI 10, czyli nakładki bazującej na Androidzie 10 do swoich smartfonów w tym roku. Jako pierwsze, otrzymały ją modele Mate 20 i P30. Wprowadzenie aktualizacji do kolejnych modeli miało być kwestią nadchodzących miesięcy, ale teraz wiadomo, że odbędzie się to znacznie szybciej.

Najnowsza lista aktualizacji przedstawia bardziej konkretne informacje i terminy. Pojawiły się na niej także nowe modele. Do listy smartfonów, które dostaną EMUI 10 dołączają Nova Lite 3 oraz Mate 10 Lite, czyli model sprzedawany od końca 2017 roku.

EMUI 10: które smartfony dostaną aktualizację do Android 10 w lutym?

Huawei przedstawił nową listę urządzeń, które czeka aktualizacja do EMUI 10. Jeszcze w tym miesiącu kilka smartfonów już ją dostanie. Trzeba jednak wziąć uwagę, że aktualizacje OTA pojawiają się w każdej części świata w różnych ramach czasowych. Niewykluczone, że część smartfonów Huawei dostanie EMUI 10 w przyszłym miesiącu. Nawet jeśli tak będzie, to i tak stanie się to znacznie szybciej, niż mogliśmy pierwotnie zakładać.

Smartfony Huawei z planowaną aktualizacją do EMUI 10 w lutym:

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Nova Lite 3

Huawei Nova 5T

Huawei P Smart 2019

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Jak widać, Huawei nie zapomina o starszych, a nawet tańszych modelach smartfonów. Przykładowo Mate 10 czy Mate 10 Lite to smartfony warte dziś zaledwie 600-700 zł. Idąc tym tokiem myślenia można liczyć, że starsze urządzenia również dostaną aktualizację.

Które smartfony powinny już posiadać aktualizację do EMUI 10?

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Mate 20 RS Porsche Design

Należy przypomnieć, że modele z poniższej listy, wedle wcześniejszych zapowiedzi nie dostaną EMUI 10: