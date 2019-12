EVOBOX STREAM, czyli telewizja, jakiej najprawdopodobniej nie znasz

Udostępnij:

Rynek telewizyjny coraz bardziej odczuwa konkurencję ze strony usług strumieniowania. I trudno się temu dziwić. Serwisy takie jak Netflix kuszą brakiem długoterminowych umów i wręcz spartańską infrastrukturą, gdy wymagania ograniczają się do łącza internetowego. A co, gdybym stwierdził, że istnieje telewizja wygodna niczym streaming, ale wciąż oferująca klasyczne kanały i pożądane transmisje sportowe? Poznajcie nową usługę telewizji internetowej z dekoderem EVOBOX STREAM.

Bądźmy szczerzy, wideo na żądanie to świetna usługa dla kinomanów, ale nie dla kogoś, kto szuka substytutu klasycznej kablówki. Nawet najlepszy serial nie zastąp transmisji na żywo z Ligi Mistrzów czy kanałów informacyjnych. To zupełnie inne produkty. Idąc tym tropem, równie dobrze można byłoby sugerować komuś, aby kupił wrotki zamiast oksfordów; też wchodzą na stopy.

Jak Chromecast i Netflix

EVOBOX STREAM to dekoder stworzony przez Cyfrowy Polsat i wyprodukowany w Polsce w zakładach mieleckich, który pozwala na odbiór telewizji internetowej w modelu OTT (over the top), czyli bez względu na dostawcę internetu. Sprawę podłączenia załatwia dowolny router Wi-Fi, a opłaty odbywają się w formule prepaid. Użytkownik płaci tym samym jedynie w tych miesiącach, w których chce telewizję oglądać. Wypisz, wymaluj jak Chromecast z Netfliksem, HBO GO czy rodzima IPLA.

Jak to działa w praktyce? Płacisz 299 zł za EVOBOX STREAM na własność. Alternatywnie można podpisać dwuletnią umowę na udostępnienie dekodera - za 1 zł na start, potem 10 zł/miesięcznie. Podłączasz urządzenie do sieci domowej i telewizora, po czym uzyskujesz dostęp do ponad 100 kanałów.

Przez pierwsze trzy miesiące wszystkie zasoby są całkowicie bezpłatne. Później pojawia się możliwość wyboru jednego z trzech pakietów podstawowych, różniących się oczywiście liczbą kanałów i ceną, do których dobrać można jeszcze sześć pakietów dodatkowych.

Pakiety podstawowe: Pakiet Wygodny – 25 kanałów, które zapewnią najlepszy sport, filmy i rozrywkę, m.in. Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra HD, Polsat Film HD, Polsat Doku HD, Polsat News HD, Polsat Rodzina – 20 zł/mies.; Pakiet Komfortowy – 42 kanały, które dostarczą jeszcze więcej emocji, informacji i inspiracji – kanały z pakietu Wygodnego i dodatkowo m.in. TVN 24, TVN Style, Food Network, Animal Planet, Discovery Channel, Eurosport 1 i Eurosport 2 – 30 zł/mies.; Pakiet Bogaty – 92 kanały, które spełnią oczekiwania całej rodziny – kanały z pakietu Komfortowego i dodatkowo, m.in. AXN, Cinemax 1 i 2, FOX, BBC First, National Geographic, MTV Dance, CBeebies, Boomerang, Cartoon Network czy Nickelodeon – 60 zł/mies. Pakiety dodatkowe premium: Polsat Sport Premium – zawierający 2 kanały sportowe i 4 serwisy PPV prezentujące piłkę nożną na najlepszym poziomie – Ligę Mistrzów UEFA i Ligę Europy UEFA – 30 zł/mies.;

– zawierający 2 kanały sportowe i 4 serwisy PPV prezentujące piłkę nożną na najlepszym poziomie – Ligę Mistrzów UEFA i Ligę Europy UEFA – 30 zł/mies.; Eleven Sports – zawierający 4 kanały, a na nich sportowe hity, m.in.: Formula 1 TM , LaLiga Santander, Bundesliga, Seria A TIM – 15 zł/mies.;

– zawierający 4 kanały, a na nich sportowe hity, m.in.: Formula 1 , LaLiga Santander, Bundesliga, Seria A TIM – 15 zł/mies.; HBO i HBO GO – zawierający 3 kanały i serwis online, gdzie obejrzeć można największe hollywoodzkie produkcje, kultowe seriale i bajki od Disneya – 20 zł/mies. Pakiety dodatkowe tematyczne: Sport – zawierający 10 kanałów, najbogatszy pakiet sportowy, w ofercie z m.in. Polsatem Sport Premium 1 i 2, kanałami Eleven Sports czy Eurosport 1 i 2 – 45 zł/mies.;

– zawierający 10 kanałów, najbogatszy pakiet sportowy, w ofercie z m.in. Polsatem Sport Premium 1 i 2, kanałami Eleven Sports czy Eurosport 1 i 2 – 45 zł/mies.; Filmy i seriale – 19 kanałów z kinem międzynarodowym, europejskim i polskim, m.in. Kino Polska, FOX Comedy, AMC, Kino TV, TNT, Cinemax, AXN, Paramount Channel – 20 zł/mies. ;

– 19 kanałów z kinem międzynarodowym, europejskim i polskim, m.in. Kino Polska, FOX Comedy, AMC, Kino TV, TNT, Cinemax, AXN, Paramount Channel – 20 zł/mies. Dzieci – 6 kanałów z najpiękniejszymi bajkami dla najmłodszych, m.in. Nickelodeon, CBeebies, Cartoon Network – 10 zł/mies.

Nieskrępowana elastyczność

Jak klasyczna kablówka, lecz na zasadach streamingu. Własnych zasadach, dodajmy. Bo w jednym miesiącu można wybrać na przykład pakiet Wygodny, a w kolejnym – Bogaty, rotując przy tym pakietami dodatkowymi wedle uznania. Mało tego, ewentualny brak opłaty wcale nie odcina od dostępu do podstawowych kanałów. EVOBOX STREAM ma bowiem wbudowany tuner bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, a co za tym idzie po podłączeniu anteny można oglądać 28 kanałów poza subskrypcją.

Zresztą, w tym przypadku elastyczność w ogóle jest pojęciem esencjonalnym. Funkcja reStart pozwala na oglądanie wybranych programów od początku, przez co nie trzeba się martwić spóźnieniem na ulubiony serial, film czy format rozrywkowy. TimeShift pozwala z kolei zatrzymywać i przewijać wybrane programy do trzech godzin. Koniec z wyczekiwaniem, aż realizator pokaże powtórkę bramki. Można ją odtworzyć samemu. Wreszcie, CatchUP umożliwia oglądanie wybranych programów nawet do siedmiu dni wstecz od ich emisji. Bez nagrywania.

Prawdziwie samowystarczalny

Tak więc EVOBOX STREAM z jednej strony gwarantuje wolność od wiążących umów, z drugiej zaś – wygodę i możliwość dostosowania do bieżących oczekiwań. A to nadal nie koniec listy jego zalet. Swoistą kropkę nad i stanowi samowystarczalność dekodera. Subskrypcję opłacisz z poziomu wbudowanego Sklepu, a aplikacja Mozaika wyręczy tabelaryczne programy telewizyjne, zapewniając czytelną listę najciekawszych pozycji, ujętą w formie barwnych kafelków.

Osobiście zwróciłem uwagę na jeszcze jedną pozornie mało istotną, ale niewątpliwie godną pochwały cechę: dekoder nie wymusza opłat cyklicznych. Pakiet zamawia się na konkretny miesiąc, z określoną datą końca subskrypcji. Nie odnowi się sam (chyba, że taką opcję wybierzemy) i nie zacznie zjadać gotówki z konta nawet jeśli ktoś o nim zapomni—a z innymi usługami już parę razy to przeżyłem.

Idealny na prezent gwiazdkowy?

A czemu by nie, można by rzec w nawiązaniu do obecnego szału prezentowego. EVOBOX STREAM to urządzenie, które jest cennym gadżetem i ciekawą alternatywą dla tradycyjnych prezentów.

Warto przy tym wiedzieć, że Cyfrowy Polsat ma również w ofercie bardziej konwencjonalną alternatywę dla telewizji internetowej, a mianowicie telewizję kablową IPTV dla posiadaczy łącza stacjonarnego od Plusa, Orange lub Netii, o min. prędkości 8 Mb/s. Ponad 150 kanałów i dokładnie te same funkcje sterowania odtwarzaniem, tyle że w tradycyjnej formule umowy i abonamentu.