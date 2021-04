Easter egg. Zaczęło się od Atari. Teraz swoje sekrety kryją nawet Apple, Microsoft i Tesla

Udostępnij:

Każdy samochód może skręcać, przyspieszać i hamować, ale tylko Tesla potrafi… zatańczyć, o ile znamy odpowiednią komendę. To easter egg, czyli nieudokumentowana funkcja uruchamiana sekwencją poleceń, umieszczona przez producenta. Czemu firmy technologiczne miałyby dodawać takie elementy w swoich produktach? Historia sięga 1976 roku.

Skąd się wziął easter egg?

Easter egg to w dosłownym tłumaczeniu "jajko wielkanocne". Termin określa wiadomość, obraz lub funkcję ukrytą w grze wideo, filmie lub innym elektronicznym medium. Sama nazwa nawiązuje do poszukiwań pisanek, które organizuje się z okazji Wielkanocy. Podobnie, jak w przypadku jajek wielkanocnych, znalezienie easter egga nigdy nie powinno być proste.

Pierwsze odniesienie do polowania na jajka wielkanocne pojawiło się w 1979 roku w grze "Adventure", która ukazała się na konsolę Atari 2600 z 1980 roku. W tamtym czasie Atari nie umieszczało nazwisk programistów w napisach końcowych gry, z czym nie zgadzał się jeden z pracowników - Warren Robinett.

Robinett potajemnie zaprogramował komunikat, który pojawiał się tylko wtedy, gdy gracz przesunie swój awatar w "Adventure" nad określony piksel (tzw. szarą kropkę). Komunikat był krótki, ale jego przekaz dosadny: "Created by Warren Robinett" ("Stworzone przez Warrena Robinetta").

Ukryta wiadomość, jak można się domyślić, nie przypadła do gustu kierownictwu Atari. Jednak ówczesny dyrektor ds. rozwoju oprogramowania, Steve Wright zasugerował, by zachować tę wiadomość i zachęcić innych do umieszczania podobnych sekretów w kolejnych produkcjach. Wright również jako pierwszy użył określenia "easter egg".

Dzisiaj easter eggi służą raczej rozbawieniu samych programistów, zwróceniu uwagi kierownictwa czy zabawę z użytkownikiem. Rzadko kiedy są wyrazem buntu czy sprzeciwu. Chociaż nadal najczęściej spotkać je można w grach, to nawet giganci świata technologii zachęcają użytkowników do "polowania na pisanki".

Google uwielbia sekrety

Google ma długą historię umieszczania niespodzianek w swoich produktach, a firma zachęca swoich programistów do tworzenia wciąż nowych "sekretów". Każda nowa wersja systemu Android ma ich nawet kilka, a i w Mapach Google pojawiają się one regularnie. Jednym z najbardziej znanych był chyba ten, który pojawił się w usłudze w 2018 roku.

10 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mario, upamiętniający jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z gier wideo. 10 marca 2018 roku na Mapach Google pojawił się słynny hydraulik, który zastąpił standardową kropkę zaznaczającą położenie użytkownika. Chociaż programiści Google’a podchodzili sceptycznie do pomysłu, to ten easter egg stał się hitem wśród internautów.

Tworzenie easter eggów stało się dla Google’a tak ważne, że w firmie prowadzone są nawet nieformalne szkolenia dotyczące tego tematu. Programiści wymieniają się radami, narzędziami i pomysłami, by dodawanie niespodzianek do wyników wyszukiwania było łatwiejsze. Długą listę odkrytych do tej pory "sekretów" Google’a znajdziecie tutaj.

Windows jest pełen niespodzianek

Microsoft również przez lata nie próżnował i dodawał do swoich produktów różne niespodzianki, a wiele z nich wciąż jest odkrywane. Najlepszym przykładem będzie easter egg odnaleziony niedawno w Windowsie 95.

Jeden z najlepiej znanych "sekretów" na Windowsie został dodany przez twórców gry "Doom 95", którzy jako port sieciowy dla gry ustawili port o numerze 666. Co ciekawe, nawet w Windowsie 10 port 666 nosi nazwę "doom" na część kultowej gry. Microsoft jednak częściej ukrywa "smaczki" związane z grami w swoich produkach.

Kolejnym przykładem może być easter egg, który odkryjemy po rozkręceniu Xboksa Series X - okazuje się, że na wentylatorze ukryty jest hełm Master Chiefa z serii gier "Halo". Możecie to zobaczyć, przewijając poniższe nagranie do 8:08 minuty:

Okulary Steve'a Jobsa

Siri, asystent głosowy stworzony przez Apple, jest pełen niespodzianek. Easter egg usłyszymy, gdy zarzucimy asystentowi, że jest nudny. Może wtedy odpowiedzieć: "Żongluję teraz płonącymi mieczami. Po prostu tego nie widać". Takich dowcipów ma w zanadrzu o wiele więcej. Sami się możecie przekonać np. prosząc Siri, by powtórzył za wami ("Repeat after me").

Użytkownicy iPhone’ów mogą jednak odkryć też inne "sekrety" umieszczone przez programistów Apple’a. Ciekawy easter egg znajdziemy, przeglądając strony internetowe na Safari. Jeżeli będziemy chcieli wrócić do jakiejś strony później, możemy zapisać je na liście Czytelnia. Ikonka obok przedstawia okulary, ale nie jest to przypadkowy model, a kultowa para noszona przez Steve'a Jobsa, założyciela firmy.

Podziękowania od Jeffa Bezosa

Easter egg, który został umieszczony w serwisie Amazon przez dyrektora generalnego i założyciela firmy, Jeffa Bezosa, jest hołdem dla Davida Rishera. To on w 1998 roku przekształcił Amazon ze zwykłej księgarni internetowej w sklep ogólnobranżowy, dzięki czemu dzisiaj mamy do czynienia z przedsiębiorstwem wartym miliardy dolarów.

Tuż przed odejściem Rishera, na jego ostatnim ogólnofirmowym spotkaniu, Bezos wezwał go na scenę. Na dużym ekranie pojawiła się strona internetowa Amazona, a pod informacją o prawach autorskich na stronie katalogu sklepu Bezos ukrył niewidoczne łącze. Otwiera ono sekretną wiadomość rozpoczynającą się od słów: "Dziękuję, David Risher. Twój wkład będzie żył wiecznie w postaci stale ewoluującej witryny Amazon.com".

Sekretne wiadomości ukrywane przez twórców pojawiły się, zanim stały się popularne wśród programistów. Pojawiały się chyba od zawsze w działach sztuki, utworach literackich, a dziś, poza branżą technologiczną, popularne są również w filmach czy komiksach. Wiele z nich zostało już odkrytych, ale zapewne jeszcze więcej wciąż czeka na znalezienie. Chociaż easter egg ma swoje początki w zwyczajach wielkanocnych, to "sekretów" w świecie technologii możemy szukać cały rok, do czego serdecznie zachęcamy.