Windows 95 i niespodzianka w jednej z aplikacji, czyli "nowy" easter egg w systemie

W Windows 95 odkryto nowy "easter egg", czyli niespodziankę, której uruchomienie nie jest takie oczywiste. Jak zwrócił na uwagę na Twitterze jeden z użytkowników, w aplikacji Internet Mail można w nietypowy sposób wyświetlić listę nazwisk twórców, którzy mieli związek z jej rozwojem.

Chociaż lista sama w sobie nie szokuje, wszystko wskazuje na to, że dopiero niedawno odkryto, jak ją wyświetlić. Po uruchomieniu aplikacji Internet Mail w Windows 95 należy otworzyć zakładkę "O aplikacji", a następnie wybrać jeden z plików na liście i wpisać na klawiaturze MORTIMER . Na ekranie pojawi się nowe okno z czarnym tłem i przepływające czerwone napisy.

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg