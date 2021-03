Elon Musk: od teraz możesz kupić teslę za bitcoiny

Inwestycja Tesli w bitcoin ma coraz większą skalę. Elon Musk właśnie zapowiedział, że firma przyjmuje już płatności w bitcoinach, ale póki co tylko w Stanach Zjednoczonych.

Do pozostałych części świata również trafi możliwość płacenia bitcoinem. Musk informuje, że wprowadzenia systemu płatności należy spodziewać się jeszcze w tym roku. Dodaje też, że bitcoiny pozostaną zachowane w portfelu kryptowalut Tesli i nie zostaną sprzedane za dolary, czy inne waluty. Obecnie Tesla Model 3 kosztuje 199 tysięcy złotych (w najtańszej wersji), a równowartość 1 btc wynosi 217 tysięcy złotych.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly. Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

Tesla stworzyła własne oprogramowanie służące do płatności kryptowalutami i ewidentnie rozwija się w kierunku wsparcia bitcoinów. Tymczasem kilka dni temu Były ekspert Goldman Sachs stwierdził, że firma powinna jak najszybciej pozbyć się zakupionych BTC. Ze względu na spadającą (znów) wartość kryptowaluty, ucierpiały także akcje Tesli.

Aktualnie Tesla posiada na swoim koncie bitcoiny o łącznej wartości około 5 miliardów dolarów. 8 lutego firma ujawniła zakup kryptowalut za równowartość 1,5 miliarda. Chwilę później okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Tesla zarobiła więcej, niż na sprzedaży samochodów przez cały poprzedni rok. Pytanie tylko, na jak długo bitcoin utrzyma tak wysoki kurs.

Elon Musk didn’t stop with Tesla. I understand that SpaceX owns #bitcoin on its balance sheet. @elonmusk owns over $5 billion in #bitcoin via Tesla, SpaceX, and personally. No living person has done more to protect the planet against climate change. (1/2)