Escobar Fold 2 i fatalna reklama. A w niej rozebrane modelki i Samsung Galaxy Fold

Udostępnij:

Pamiętacie Escobar Fold 1, czyli przerobiony przez firmę brata Pablo Escobara chiński składany smartfon? Teraz ów konkurent Samsung Galaxy Fold oraz całej marki Apple powraca w nowej odsłonie. Jest gorąco i... żenująco.

Na youtube'owym kanale Escobar Inc Official pojawiła się nowa reklama rzekomego pogromcy Samsunga Galaxy Fold. Tym razem znowu występują w niej gorące modelki, ale już bez tandetnej, pokrytej materiałem imitującym złoto, podróbki. Jest jeszcze gorzej, niż ostatnio.

Nowa reklama smartfona Escobar Fold 2 przekracza granice żenady

Modelki prezentują Samsunga Galaxy Fold, na którym wyświetla się witryna RIP Samsung. W tym samym momencie do akcji wchodzi lektor niczym z utworów muzycznych gatunku hardstyle, mówiący: Samsung will not survive, Pablo is still upset.

Następnie dochodzi do egzekucji Samsunga Galaxy Fold. Modelki biorą młot w swoje ręce i uderzają nim wprost w ekran smartfona. Wszystkiemu towarzyszy muzyka rodem z kiepskich filmów akcji. Ale czego więcej można było spodziewać się po panu Roberto De Jesus Escobar Gaviria.

Nowa reklama zapowiada smartfon Escobar Fold 2 oraz uśmierca Samsunga. Na stronie Escobar Inc. można już zamówić ów produkt. Nie ma jednak gwarancji, że ktokolwiek go otrzyma. W przypadku poprzedniego modelu, czyli Escobar Fold 1, smartfony nie trafiły do rąk klientów.

Nowy Escobar Fold 2 podobno jest wyposażony w procesor Snapdragon 855, baterię o pojemności 4380 mAh, Android 10, aparat główny o obiektywach 12 Mpix, 12 Mpix telefoto i 16 Mpix ultraszerokokątny, aparat przedni 8 Mpix oraz dodatkowy 10 Mpix czy 6” ekran Super AMOLED 720 x 1680 pixels (21:9). Jest dostępny w wersjach 128 GB i 512 GB, kolejno za 399 i 549 dolarów.