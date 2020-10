Facebook i niemiła niespodzianka z Oculus Quest 2. Część posiadaczy hełmu VR ma zablokowane konta

Udostępnij:

Najnowszy hełm do wirtualnej rzeczywistości, Oculus Quest 2 sprawia problemy niektórym użytkownikom. Część internautów skarżyła się, że nie mogą korzystać z urządzenia. Powód tej usterki jest dość zaskakujący i wynika z tego, że Facebook nie przewidział jednej okoliczności.

W roku 2020 łatwo myśleć, że praktycznie każdy posiada profil na Facebooku, ale jednak nie jest to prawdą. Co łączy większość użytkowników, którzy nie mogą skorzystać z Oculus Questa 2 to to, że właśnie nie posiadali konta na portalu społecznościowym. Jest ono wymagane do korzystania z urządzenia.

Gdy próbowali je założyć spotykała ich niemiła niespodzianka. Facebook informował ich o zawieszeniu ich konta. I tak oto urządzenie kosztujące około 2100 złotych stało się co najwyżej ozdobą w szafce RTV.

Okazuje się, że algorytm Facebooka był skonstruowany tak, że oznaczał konta tych osób - które założyły konta po to, aby korzystać z Oculus Questa 2 - jako "fałszywe profile".

W takiej sytuacji konsumenci, których dotknął ten problem, nie mogą korzystać z urządzenia. Dostęp do gier i innej zawartości ze sklepu Oculusa wymaga zalogowania się kontem facebookowym. Firma odnotowała problem i pracuje nad jego rozwiązaniem.