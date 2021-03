Facebook położy dwa nowe kable podmorskie. Zwiększą przepustowość o 70 proc.

Udostępnij:

Facebook poinformował w poniedziałek 29 marca, że planuje zbudować dwa nowe podmorskie kable łączące Singapur, Indonezję i Amerykę Północną. W projekcie bierze udział także Google i regionalne firmy telekomunikacyjne.

"Echo i Bifrost będą pierwszymi dwoma kablami, które przejdą przez nową, zróżnicowaną trasę przecinającą Morze Jawajskie i zwiększą ogólną przepustowość w rejonie trans-Pacyfiku o około 70 proc." - powiedział Kevin Salvadori, wiceprezes Facebooka ds. Inwestycji sieciowych, w rozmowie z agencją Reuters.

Facebook nie ujawnił skali tej inwestycji, ale twierdzi, że będzie bardzo istotna dla Azji Południowo-Wschodniej. Podmorskie kable połączą bezpośrednio Amerykę Północną z niektórymi sektorami Indonezji, co znacznie zwiększy łączność w środkowych i wschodnich prowincjach tego kraju. Warto odnotować, że pod względem liczby ludności jest to czwarte państwo świata.

Kabel podmorski "Echo" powstaje we współpracy ze spółką Alphabet Inc., właścicielami Google. Według obecnych założeń, jego budowa powinna zakończyć się w 2023 roku. Z kolei drugi projekt, Bifrost, powstaje we współpracy z Telin. Ma zostać ukończony do 2024 roku.