Facebook powraca do korzeni. To koniec z algorytmami

Udostępnij:

Od kilku lat użytkownicy Facebooka mają niewielki wpływ na przedstawianą im zawartość. Nad wszystkim panują algorytmy, ale to wkrótce ulegnie zmianie.

Dziś na Facebooku wszystko zależy od zasięgu i zaangażowania. Jeżeli strona facebookowa posiada sporo aktywnych fanów, to z pewnością będzie częściej wyświetlać się w aktualnościach danego użytkownika. Niekiedy algorytm potrafi "ukarać" fanpage i bez wyraźnego powodu obniżyć zasięgi. Wówczas szansa na zobaczenie postów ulubionej strony znacznie spada.

Facebook opracował swoje algorytmy, aby lepiej kontrolować treść trafiającą do użytkowników. Przede wszystkim miała częściej i na dłużej przykuwać uwagę. Jednak to skutkuje wieloma negatywnymi zjawiskami. Jednym z nich jest tzw. "bańka", czyli otaczające użytkownika stale to samo środowisko. Widzi on tylko wpisy stron, z którymi posiada silny związek. Nie docierają do niego wpisy np. z drugiego frontu politycznego.

Użytkownicy rzadziej widzą też posty swoich znajomych. O ile ktoś nie stał się "facebookową osobistością" i nie publikuje stale wpisów o sporym zaangażowaniu innych facebookowiczów, to jego posty będą bardzo rzadko docierać do innych. Nowego zdjęcia praktycznie nikt nie zobaczy, a jego przemyślenia czy prośby o pomoc zostaną pogrzebane wśród setek popularnych memów czy newsów.

Kiedyś Facebook polegał na mniejszej bańce – wpisach twoich znajomych

Sukces Facebooka w sporej mierze polegał na budowaniu milionów niewielkich społeczności, a jednocześnie możliwości angażowania się we wpisy sławnych osób. Najwyraźniej platforma zaczyna odczuwać już odpływ użytkowników, bo firma zapowiedziała spore zmiany. Czego możemy się spodziewać?

W sekcji aktualności Facebooka znajdziemy możliwość wyboru treści spośród trzech opcji:

Algorytmicznej

Chronologicznej

Ulubionych

Facebook pozwoli teraz wybrać, co faktycznie chcemy oglądać. Opcja wpisów selekcjonowanych przez algorytm jest aktualnym sposobem doboru treści przez firmę. Chronologicznie Facebook przedstawiał wpisy na początku istnienia serwisu. Natomiast "Ulubione" to zupełna nowość i nie należy mylić jej z opcją "wyświetlaj w pierwszej kolejności".

Do ulubionych będziemy mogli dodać maksymalnie 30 użytkowników lub stron. Nowe narzędzie sprawi, że wpisy tych osób będą częściej wyświetlać się w sekcji "algorytmicznej" aktualności, ale możemy też przejść do "ulubionych". W tym przypadku zobaczymy wszystkie wpisy opublikowane tylko i wyłącznie przez 30 użytkowników. Zapewne musimy do tego doliczyć jeszcze posty sponsorowane i reklamy.

Facebook wyjaśni, dlaczego widzisz ten konkretny wpis

Niekiedy podczas przewijania Facebooka możemy natrafić na wpisy zawierające informację "sugerowane dla ciebie". Jak dotąd trudno było zrozumieć, dlaczego właściwie to widzimy. Facebook rozwija więc funkcję "Dlaczego to widzę?". Będzie ona dotyczyć wpisów znajomych, stron czy pochodzących z grup, które są nam sugerowane.

Facebook dokładnie wytłumaczy, dlaczego proponuje nam ten wpis. Może na to wpłynąć kilka czynników, w tym: