Facebook przestał polecać posty rosyjskich mediów. "To bezprecedensowe"

Decyzja pojawiła się kilka dni po tym, kiedy dostęp do Facebooka zaczął być ograniczany użytkownikom z Rosji . To z kolei była odpowiedź na rozpoczęcie kampanii antypropagandowej przez Facebooka , który do postów rosyjskich mediów zaczął dołączać etykietę wskazującą, że publikowane wiadomości mogą zawierać nieprawdziwe informacje.

"To bezprecedensowe, jeśli chodzi o podejmowanie takich kroków wobec oficjalnych mediów państwowych, przynajmniej według mojej wiedzy. Były eliminacje [podobnych - przyp. red.] podmiotów, jak w przypadku The Epoch Times, ale nic dotyczącego [mediów - przyp. red.] państwowych" - podała cytowana przez The Verge Katie Harbath, była dyrektor do spraw polityki na Facebooku.