"Fałszywy Decathlon" znów na Facebooku. Nie daj się nabrać na konkurs z okazji urodzin

Na Facebooku po raz kolejny pojawiła się sponsorowana kampania, w której ktoś podszywa się pod markę Decathlon. Tym razem chodzi o fałszywe konto Decathlon_Polska, ale schemat jest znany od miesięcy. Autor posta sugeruje, że marka obchodzi kolejną rocznicę wejścia na rynek i z tej okazji udostępnia konkurs, w którym rzekomo można wygrać kupony na zakupy – to jednak oszustwo.

Wizerunek Decathlona jest wykorzystywany na Facebooku nie pierwszy raz. Analogiczne oszustwa opisywaliśmy już w ubiegłym roku, kiedy podczas przeglądania serwisu społecznościowego natknęliśmy się na podejrzany post. Opisywane dzisiaj oszustwo jest przygotowane dokładnie tak samo, a zwrócił na nie uwagę @Marcin.

W poście na Facebooku ktoś sugeruje możliwość wygrania bonu do Decathlona po wypełnieniu krótkiej ankiety dotyczącej preferencji zakupowych. W praktyce niezależnie od udzielonych odpowiedzi użytkownik zostanie poproszony o kliknięcie linku, który przeniesie go na kolejną stronę z formularzem.

Spreparowany link prowadzi do ankiety, a docelowo do formularza, fot. Oskar Ziomek.

Tutaj autorzy strony oczekują podania swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i daty urodzenia oraz – co z punktu widzenia oszustów najważniejsze – wyrażenia szeregu zgód marketingowych. Podobnie jak w przypadku poprzednich akcji tego rodzaju, większość to zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych przez firmę PELEMA PTE. LTD. z Singapuru oraz jej partnerów. Co ciekawe, ich lista jest łatwo dostępna w załączonym regulaminie. Większość wymienionych firm to agencje marketingowe z Polski.

Decathlon potwierdza zagrożenie

Aby mieć pewność, że opisywana akcja nie jest autentyczna, skontaktowaliśmy się z Decathlonem i uzyskaliśmy potwierdzenie swoich podejrzeń. Pełną treść oświadczenia, które uzyskaliśmy od pana Wojciecha Kozłowskiego, Rzecznika Prasowego Decathlon Polska, zamieszczamy poniżej:

Marka Decathlon jest bardzo popularna wśród polskich konsumentów, co niestety coraz częściej bywa wykorzystywane przez oszustów. Przestrzegamy wszystkich konsumentów przed klikaniem w fałszywe reklamy i promocje oraz przed podawaniem swoich danych.



Nie akceptujemy stosowania niezgodnych z prawem działań i zachęcamy naszych klientów do zgłaszania fałszywego profilu administratorom Facebooka. Strona: https://www.facebook.com/DecathIon_PoIska-107692671386093 podszywa się pod Decathlon Polska Sp. z o.o., co jest oszustwem i zostało już zgłoszone do Facebooka jako niezgodne ze standardami społeczności (zarówno reklamy, jak i fanpage’a).



Najlepszym sprawdzonym źródłem informacji o naszych działaniach jest strona www.decathlon.pl oraz fanpage facebook.com/DecathlonPolska.

Użytkownicy, którzy dali się nabrać na opisywaną kampanię i bez zastanowienia udostępnili swoje dane wspomnianym firmom, powinni się mieć na baczności. Można się spodziewać, że akcja w najlepszym przypadku zakończy się serią reklamowych wiadomości, które trafią na skrzynkę e-mail ofiary. Istnieje też jednak możliwość wykorzystania podanych danych do phishingu. Zdobycie zaufania wybranej osoby dzięki dysponowaniu jej imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia i odpowiedziami w ankiecie z pewnością może być łatwiejsze, niż bez tych danych.