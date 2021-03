Funkcja cofania tweetów? Tylko jeśli za nią zapłacisz

Płatne funkcje na Twitterze? Wszystko wskazuje na to, że właśnie to może przynieść najbliższa przyszłość. W sieci pojawiają się pierwsze sygnały mówiące o tym, że firma pracuje nad funkcją cofania tweetów. Aby móc jednak z niej skorzystać, trzeba będzie za nią zapłacić.

O tej nowości na Twitterze donosi portal The Verge. Zgodnie z jego słowami, nową możliwość odkryła Jane Manchun Wong. Na swoim koncie zamieściła ona screenshot z ekranem subskrypcji pokazujący wspomnianą już funkcję.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1