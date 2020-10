Gabriela Lenartowicz bez dostępu do Facebooka: "moje media społecznościowe zostały przejęte"

Udostępnij:

Posłanka Gabriela Lenartowicz padła ofiarą hakerów, którzy przejęli jej konta w mediach społecznościowych – tłumaczy sama poszkodowana w krótkim poście na Twitterze. Jak się okazuje, w niepowołanych rękach jest zarówno jej prywatny profil, jak i strona na Facebooku. Na razie nie wiadomo, kto jest sprawcą.

Jak podaje posłanka, sprawa została już zgłoszona policji i ABW. W tym momencie trudno szacować, jak długo potrwa odzyskiwanie dostępu do kont. Póki co należy natomiast zakładać, że treści publikowane na kontach Lenartowicz nie będą jej autorstwa, ale osób, które uzyskały do nich niepowołany dostęp.

Z przykrością informuję, iż moje media społecznościowe tj. profil oraz strona na Facebooku zostały przejęte przez nieznanych mi sprawców.



O sprawie poinformuję @PolskaPolicja. pic.twitter.com/bbrJpqDxox — Gabriela Lenartowicz (@GabaLenartowicz) October 19, 2020

Ponieważ wyjaśnienia pojawiły się na Twitterze, należy sądzić że tutaj problem nie występuje i za pośrednictwem tego serwisu można liczyć na bieżące informacje od posłanki.

Uwierzytelnianie dwuetapowe kluczem do bezpieczeństwa

Chociaż szczegóły przejęcia kont Gabrieli Lenartowicz na Facebooku nie są obecnie znane, można zakładać, że posłanka nie korzystała z uwierzytelniania dwuetapowego. W przeciwnym razie – nawet w przypadku niepowołanego dostępu do loginu i hasła – osoba trzecia nie mogłaby zalogować się na jej konta, bez dodatkowego potwierdzenia tożsamości. Do tego niezbędny jest bowiem smartfon, który najpewniej również jest dodatkowo zablokowany przez właścicielkę przynajmniej PIN-em, jak nie hasłem lub z wykorzystaniem biometrii.

Osoby, które nie korzystają z uwierzytelniania dwuetapowego zachęcamy do włączenia takiej metody logowania. Jest dziś dostępna w większości, jak nie we wszystkich najpopularniejszych serwisach społecznościowych. To tylko kilka dodatkowych sekund podczas logowania, ale i dodatkowe zabezpieczenie, które chroni użytkownika w sytuacjach, w których jego login i hasło trafią do sieci.