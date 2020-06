GeForce Now: a jednak można się dogadać. Square Enix wraca wraz z 14 grami

Udostępnij:

GeForce Now to świetny pomysł na granie dla osób, które nie posiadają mocnego PC-ta ani konsoli. Wystarczy tylko darmowa wersja usługi Nvidii, bądź płatny abonament (25 zł / m-c, z ray-tracingiem) oraz przystawka typu Nvidia Shield TV, urządzenie mobilne, a wkrótce telewizor Android TV. No i oczywiście kontroler.

Usługa zbierała rewelacyjne opinie, ja sam również miałem okazję ją przetestować i zaręczam, że nic jej nie brakuje. Problem polegał jednak na tym, że Nvidia niespodziewanie zaskoczyła całą branżę, która nie była na to gotowa. No i wydawcy się wkrótce z tej usługi wycofali... Mamy jednak poważny zwrot.

Gry Square Enix wracają na GeForce Now. Wśród nich Tomb Raider z RTX

Square Enix było jedną z pierwszych firm, które wycofały się z GeForce Now. Teraz powraca i to z czternastoma tytułami.

Co się takiego po drodze stało, że japoński wydawca zmienił zdanie? Otóż Nvidia od 31 maja 2020 umożliwia wydawcom zadeklarowanie się, czy chcą, aby ich gry mogłoby być obsługiwane w ramach GeForce Now.

Wcześniej Nvidia z góry zakładała, że nie będzie to u nikogo problemem. Choć firma na pewno nie miała tutaj złych intencji (wprost przeciwnie), to jednak okazało się to kością niezgody.

Powrót Square Enix pokazuje jednak, że można się ostatecznie dogadać. Tytuły Square, które trafiły z powrotem na GeForce Now to:

BATTALION 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution Director's Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life is Strange

Life Is Strange 2

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider

Co istotne, z tej listy Shadow of the Tomb Raider obsługuje ray-tracing. Niestety zabraknie innych poprzednio dostępnych tytułów Square, w tym serii Batman: Arkham, Nier: Automata czy Final Fantasy XV, ale mimo wszystko powrót tak dużego wydawcy to dobry znak.

Ciekawe jednak, czy uda się przekonać 2K, Activision Blizzard, Bethesdę, Capcom, Warner Bros., Xbox Game Studios, Konami i innych...

Warto wspomnieć, że NVIDIA partneruje teraz Epic Games i każda nowa darmowa gra w sklepie Epic powinna być obsługiwana z miejsca w ramach GeForce Now.