GeForce RTX 3060 Ti już dostępna w Chinach. Tanio to mało powiedziane

Z pewnością ceny nowych modeli serii GeForce RTX 3000 zrobiły wrażenie na każdym z właścicieli PC. Najlepszym dowodem jest niska dostępność kart graficznych. Najnowszy przeciek z Chin pokazuje, że najbardziej opłacalna z ofert Nvidii ma dopiero się pojawić.

Lada chwila do sprzedaży trafią niereferencyjne modele kart Geforce RTX 3070. Wersję Founders Edition mieliśmy okazję już przetestować. Wczoraj poznaliśmy ceny modeli od Palit i Gainward, a te zaczynają się od 2649 zł i kończą na 2799 zł. To więc kilkaset złotych mniej od GeForce RTX 3080, za jednak sporo niższą wydajność.

Jednak jeśli nie należycie do drużyny PC Master Race, a zależy wam na tańszym sprzęcie, być może warto jeszcze poczekać. Już dziś spodziewamy się bowiem prezentacji nowych kart graficznych od AMD. Z drugiej strony Nvidia nadal trzyma asa w rękawie, czyli GeForce RTX 3060 Ti. Jak dotąd sądziliśmy, że jej ceny poznamy dopiero po zaprezentowaniu nowych Radeonów.

fot. Taobabo

Tymczasem w chińskim sklepie internetowym Taobao umożliwiono już przedsprzedaż modelu GeForce RTX 3060 Ti. Ceny są dość zaskakujące bowiem zaczynają się od 2049 Yuanów (1200 zł) a kończą na 2999 Yuanach, czyli około 1750 zł. Podobnych cen możemy spodziewać się w Polsce. Szacuje się, że RTX 3060 Ti ma kosztować 399 dolarów, a premiera odbędzie się najprawdopodobniej 30 listopada 2020 roku.

GeForce RTX 3060 Ti – potwierdzona specyfikacja techniczna

W serwisie Videocardz.com pojawiła się już pełna specyfikacja techniczna modelu RTX 3060 Ti. Tak jak RTX 3070 jest oparty na chipie GA104. Posiada więcej rdzeni CUDA od RTX 2080 Ti, ale tak jak 3070, tylko 8GB VRAM GDDR6 i przepustowość 448 GB/s. To więc delikatnie za mało, żeby bezproblemowo grać w 4K. Karta osiąga również bardzo podobne prędkości co RTX 3070 – 1750 MHz. Największą różnicę widzimy w TFLOpach – 20,3 w RTX 3070 do 16,2 w RTX 3060 Ti.

Reasumując – GeForce RTX 3060 Ti wygląda na delikatnie słabszą, lecz o wiele tańszą opcję od RTX 3070, która już sama w sobie jest opłacalna. Jeśli zamierzacie składać nowego PC, to warto zaczekać na premierę tego modelu. Jeśli podobne ceny pojawią się w Polsce, to RTX 3070 stanie w cieniu RTX 3060 Ti.