GeForce RTX 3090 w laptopie. Takie połączenie wypada zaskakująco dobrze

Przedstawiciel chińskiej firmy Kosin, spółki zależnej od Lenovo, podłączył kartę graficzną GeForce RTX 3090 do laptopa marki Kosin. Był to eksperyment pokazany podczas targów Weibo. W połączeniu z Ryzenem 5 4600U sprzęt wygląda całkiem nieźle. W teście wypada niewiele słabiej niż PC o bliskiej konfiguracji.

Nvidia nie zapowiedziała wersji Max-Q dla karty graficznej GeFortce RTX 3090. W teorii istnieje jednak możliwość, aby model PC-towy podłączyć do płyty głównej laptopa. Wymaga to sporo zabawy i wygląda to nieco kuriozalnie, ale działa. O sprawie informuje japoński portal PC Watch.

Po pierwsze, GeForce RTX 3090 potrzebuje sporo mocy, aby działać. Dlatego też jedyną opcją w tym przypadku było podłączenie karty do zasilacza ATX 650 W 80 PLUS Gold. Następnie technik korzystając ze szlifierki wyciął na plecach obudowy laptopa dziurę w miejscu, gdzie znajduje się pamięć urządzenia. Wykorzystał jedno z gniazd NVMe M.2, aby podłączyć kartę poprzez adapter PCIe.

Jest to możliwe, ponieważ M.2 wykorzystuje magistralę PCIe, a konkretniej w tym przypadku będzie to PCie 3.0 x4 umożliwiająca przesył danych z prędkością 4 GB/s. Właściwe złącze dla GeForce RTX 3090 to PCIE 4.0 x16 i oferuje 32 GB/s. Można było się więc spodziewać, że laptop nie będzie w stanie wykorzystać pełnej mocy karty graficznej.

Po podłączeniu GeForce RTX 3090 do laptopa Kosin, system uruchomił się bez żadnych problemów i rozpoznał urządzenie. Pozostało tylko przetestować wydajność sprzętu. Przypomnijmy, na pokładzie znajdował się procesor AMD Ryzen 5 4600U, czyli model dla laptopów, niewiele słabszy od Ryzena 5 3600.

W teście 3DMark Time Spy laptop zebrał 14008 punktów. Dla porównania, GeForce RTX 3090 z bratnim procesorem Ryzen 5 3600 uzyskuje 15552 punkty, a więc mamy tu około 10 proc. słabszą wydajność. Z kolei w przypadku Ryzena 7 5800X różnica jest już większa. W takim zestawie PC osiąga 17935 punktów w Time Spy. Laptop bez problemu radził sobie także z grą Cyberpunk 2077.