Gigantyczny wyciek danych z Intela, wśród nich potencjalne informacje o backdoorach

Ponad 20 GB rozmaitych prezentacji, grafik, narzędzi i nieujawnionych dotąd dokumentów firmy Intel opublikował w czwartek pewien użytkownik Twittera. To największy wyciek w historii tego producenta, a jednocześnie jeden z największych w ogóle.

W paczce znajduje się właściwie wszystko to, czego zainteresowani mogliby oczekiwać. Są m.in. przewodniki wprowadzające Intel Management Engine, oprogramowanie do flashowania, kody źródłowe zestawu Consumer Electronics Firmware Development Kit (CEFDK), schematy procesorów i kontrolerów, szeroki asortyment narzędzi programistycznych, symulator Simics dla "Rocket Lake-S", liczne harmonogramy rozwoju, pliki Intel Trace Hub, firmware do "Tiger Lake" czy wreszcie dane o kilku niezapowiedzianych jeszcze chipach.

Co warte uwagi, materiały są naprawdę świeże. Jak wynika z dat w tagach i opisach, pochodzą z okresu między październikiem 2018 r. a majem br. Jednocześnie szwajcarski inżynier oprogramowania, Tillie Kottmann, już potwierdził ich autentyczność. – Zdecydowana większość to informacje tajne, nigdy wcześniej niepublikowane i podlegające embargu – dodał Kottmann. Zresztą, sam Intel również się z tym nie kryje.

Intel exconfidential Lake Platform Release ;)



This is the first 20gb release in a series of large Intel leaks.



Most of the things here have NOT been published ANYWHERE before and are classified as confidential, under NDA or Intel Restricted Secret. pic.twitter.com/KE708HCIqu