Google Chrome: nowej wersji póki co nie będzie. Programiści skupiają się na łatkach

Google Chrome nie otrzyma kolejnej dużej aktualizacji aż do odwołania. Z uwagi na zmienione grafiki programistów (w tym zapewne pracę zdalną) i sytuację związaną z koronawirusem, Google zdecydował się zawiesić prace nad rozwojem nowych wersji i skupić uwagę pracowników wyłącznie na bieżących błędach. Na razie nie wiadomo, jak długo taka sytuacja będzie mieć miejsce.

Decyzja wydaje się być rozsądna i na pewno jest dużą ulgą dla samych pracowników. W czasie zagrożenia wirusem i pracy zdalnej, wywieranie na nich presji związanej z rozwojem nowych funkcji, w dodatku w ramach nieprzesuwalnych terminów, byłoby niemal nieludzkie, szczególnie że odsunięcie w czasie premiery nowego wydania Google Chrome (oraz Chrome OS-a) w praktyce raczej nie zmieni wiele w życiu samych użytkowników. Google woli wydać nowe wersje później, ale mieć pewność co do ich jakości.

Due to adjusted work schedules, we’re pausing upcoming Chrome & Chrome OS releases. Our goal is to ensure they continue to be stable, secure, & reliable for anyone who depends on them. We’ll prioritize updates related to security, which will be included in Chrome 80. Stay tuned.