Google Cloud Warszawa ruszy 14 kwietnia. To nowy region dla Europy Środkowo-Wschodniej

Już 14 kwietnia rusza Google Cloud Warszawa. Stolica Polski będzie dziewiątym z europejskich regionów, stanowiących filary usług chmurowych Google'a na starym kontynencie.

Warszawa dołącza do Google Cloud jako region dostępny dla klientów z Europy Środkowo-Wschodniej. Od 14 kwietnia, trzy niezależne od siebie centra z pełną infrastrukturą obliczeniową będą umożliwiać dostęp do pełnego katalogu usług chmurowych Google. Wśród nich znajdą się między innymi Compute Engine, App Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Bigtable, Cloud Spanner i BigQuery.

Google uruchamia od razu trzy oddzielne centra, aby zapewnić stałość usług w przypadku awarii. Od momentu uruchomienia nowego regionu, usługodawcy korzystający z Google Cloud będą mogli korzystać z modelu SaaS (software as a service).

Uruchomienie nowego regionu Google Cloud Warszawa zapowiedziano we wrześniu 2019 roku. Doszło do tego dzięki wspólnej inicjatywie Operatora Chmury Krajowej (OCHK) oraz Google Cloud. Firma wynajmuje powierzchnię serwerową, a OCHK stanowi pośrednika w sprzedaży usług. Wstępnie, umowę o współpracy podpisano na 10 lat.

Google Cloud Warszawa już od 14 kwietnia – wkrótce poznamy więcej szczegółów

"Partnerstwo OCHK i Google to kolejny ważny krok na drodze, którą wytyczyliśmy niespełna rok temu, ogłaszając powołanie Operatora Chmury Krajowej. Cel pozostaje bez zmian – cyfryzacja polskiej gospodarki i zdynamizowanie jej wzrostu. Teraz polskie firmy zyskają dodatkowe, wyrafinowane narzędzia do jego realizacji. Korzystając z nich, zwiększają swoje szanse na awans do ligi światowej, na czym zależy nam wszystkim. Chmura Krajowa to doskonała platforma do efektywnej współpracy przedsiębiorstw, dostawców technologii i właścicieli rozwiązań biznesowych. Fakt, że do ich grona dołącza dziś Google, istotnie wzmacnia nasz wspólny projekt” – mówił we wrześniu 2019 roku Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

"Google Cloud dotrzymuje słowa! Zgodnie z naszymi planami, które ogłosiliśmy we wrześniu 2019 roku, już wkrótce uruchamiamy region Google Cloud w Polsce. Będzie to pierwsza zlokalizowana w naszym kraju infrastruktura obliczeniowa globalnego dostawcy usług chmury publicznej. Po więcej szczegółów - zapraszamy na konferencję prasową 14 kwietnia" – mówi Adam Malczak, rzecznik prasowy Google.

Aktualnie, najbliższe centra danych Google Cloud znajdziemy w Niemczech i Finlandii. Oprócz nich, w Europie działają regiony: Londyn, Belgia, Holandia oraz Zurich. Trwają także prace nad uruchomieniem chmur obliczeniowych w Madrycie, Paryżu oraz Mediolanie.