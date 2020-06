Google Sklep Play i 47 szkodliwych aplikacji. Część z nich usunięto, inne wciąż zagrażają

Udostępnij:

Badacze z Avast przestrzegają przed 47 szkodliwymi aplikacjami, jakie pojawiły się w ostatnich tygodniach w Sklepie Play. Są sygnowane przez różnych twórców, ale zawierają ten sam malware, HidenAds. Google tymczasem zdążył usunąć tylko część z nich.

HidenAds to nie tyle pojedynczy szkodnik, co cała koncepcja budowy szkodliwej aplikacji. Jak tłumaczy badacz Jakub Vávra z Avast, malware zawsze ma formę gry. Pozwala nawet pobawić się przez jakiś czas, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Później jednak zaczyna wyświetlać nachalne reklamy, i to również wtedy, gdy gra wydaje się wyłączona.

Aby utrudnić usunięcie, HidenAds ukrywa ikonę gry z zasobnika aplikacji. Dodatkowo, Vávra wskazuje na pojedyncze przypadki wykradania danych z zainfekowanego sprzętu, w tym nagrywania interakcji użytkownika i zbierania danych bankowych.

Łącznie odnaleziono 47 szkodliwych gier, aczkolwiek Google zdołał już usunąć część z nich. Ostatecznie pozostało nieco mniej niż połowa, z tym że niektóre są całkiem popularne. Specjalista wylicza, że HidenAds zainfekował ponad 15 mln urządzeń na całym świecie, a najpopularniejsze przypadki przekraczają 1 mln pobrań per sztuka.

Tyle dobrego, że malware nie jest wyjątkowo trudny w usunięciu, choćby zdołał ukryć ikonę. Jeśli więc już zostanie pobrany, to wystarczy usunąć szkodliwą aplikację poprzez menu ustawień smartfonu, z poziomu zakładki Aplikacje. I oto problem rozwiązany.

HidenAds – Jakie aplikacje należy usunąć?