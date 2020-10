Google Workspace, czyli nowy sposób na łączenie przestrzeni pracy zdalnej

Udostępnij:

Google od dawna dysponuje dużym asortymentem różnych narzędzi biurowych do współpracy. Problemem była jednak dość duża fragmentacja i konieczność przeskakiwania z jednej aplikacji internetowej do drugiej. Ma temu zaradzić Google Workspace, najnowszy as w rękawie amerykańskiej korporacji.

Google Workspace to nowa wersja G Suite, która ma stawić kolejne wyzwanie Microsoft Office. Potentat z Mountain View pracował nad Workspace od początku 2019 roku, ale sytuacja związana z koronawirusem sprawiła, że prace znacznie przyspieszono, a rozwiązanie stało się dla firmy priorytetem.

Google było o tyle łatwiej, że posiadało już bogaty zestaw aplikacji do współpracy – brakowało jedynie spoiwa je łączącego. Tym spoiwem ma być właśnie Workspace, obejmujące Gmail, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Kalendarz.

Workspace integruje wszystkie podstawowe rozwiązania Google do pracy zdalnej i współpracy, minimalizując przy okazji liczbę okienek potrzebną do wykonania pewnych zadań. Słowo-klucz w tym przypadku to większa integracja.

Dla przykładu, od teraz w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach, a także w pokojach w Czatach będzie można wspólnie podglądać pliki w tym samym okienku, bez konieczności otwierania nowej karty. Ponadto w dokumentach będzie można także oznaczać ("@") danych współpracowników i w wyskakującym okienku opisać, dlaczego informujemy daną osobę o danym temacie.

Co więcej, wszystkie te środowiska uzyskają tryb picture-in-picture, gdzie będzie można prowadzić jednoczesną rozmowę (audio lub wideo w przypiętym, zminimalizowanym okienko) przy wspólnej pracy nad dokumentami.

Przykładów takich integracji ma być więcej – możliwość rozpoczęcia wideo-rozmowy z poziomu Prezentacji lub stworzenie wspólnego dokumentu do współpracy dla wszystkich uczestników Czatu.

Zmiany te są przewidziane przede wszystkim dla środowiska desktopowego – niektóre z nich mają być dostępne od razu, a na resztę poczekamy kilka następnych tygodni lub miesięcy.

Warto wspomnieć, że dążenia Google do większej interaktywności swoich narzędzi można zaobserwować również u konkurencji. Microsoft od jakiegoś czasu wprowadził Microsoft Fluid Framework, czyli zestaw narzędzi pozwalających na osadzanie różnych komponentów z rodziny Office wewnątrz emaili z Outlooka i office'owych dokumentów uruchamianych z poziomu przeglądarki.