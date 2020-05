Google i Facebook niedługo otworzą biura, ale nie wszyscy pracownicy do nich wrócą

Udostępnij:

Giganci dadzą wolną rękę.

Według BBC powrót do biur nastąpi latem. Wcześniej otworzy się Google, bo już 1 czerwca. Facebook uczyni to 6 lipca.

Chociaż obie firmy zapowiadają wdrożenie niezbędnych procedur związanych z bezpieczeństwem, nie wszyscy pracownicy będą musieli stawić się w tych dniach. Korporacje pozwolą zostać w domu tym, dla których będzie za wcześnie na rezygnację z pracy zdalnej. W ten sposób można będzie pracować nawet do końca 2020 roku.

Co ciekawe, jeszcze w połowie kwietnia Mark Zuckerberg ogłosił, że jak największa część zespołu będzie pracować zdalnie przynajmniej do końca maja. Jak widać w trakcie pandemii plany zmieniają się bardzo szybko i lepiej nie przywiązywać się do deklaracji.

Praca zdalna w znaczący sposób odbiła się na wielkich firmach. Google zapowiedział wcześniej, że nie wypuści dużych aktualizacji do Google Chrome. Zarządzający nie chcieli wywierać dodatkowej presji na pracownikach, dla których deadline związany z przygotowaniem nowości byłyby jeszcze jednym obciążeniem w "nowych" warunkach.

Oprócz tego zrezygnowano z zatrudniania nowych pracowników - rekrutacje są prowadzone tylko w małej liczbie strategicznych obszarów, co oznacza brak miejsc pracy dla wielu osób w 2020 roku.

Również Facebook zmienił zasady działania, rezygnując z dużych spotkań aż do połowy 2021 roku.

Warto przypomnieć, że praca zdalna negatywnie wpływa na twórców gier. Z powodu koronawirusa opóźniono premierę "The Last of Us 2" oraz wydanie pecetowej wersji "Death Stranding". Z nieoficjalnych informacji wynika, że więcej ekip nie może dostosować się do "pandemicznych" warunków, przez co niektóre gry mogą być okrojone - byle nie doszło do przesunięcia premiery.