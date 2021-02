Google kontra Facebook. Która z tych firm wie o tobie więcej?

Udostępnij:

Technologiczni giganci kojarzą się użytkownikom sieci głównie z gromadzeniem naszych danych. Trudno temu zaprzeczyć. Jednak niektóre raporty wskazują, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, kto najwięcej tych danych pobiera.

Na początku stycznia zrobiliśmy porównanie kilku popularnych komunikatorów, na podstawie informacji podawanych przez deweloperów aplikacji w App Store. Wynik nie był żadnym zaskoczeniem. Aplikacje należące do Facebooka wypadły fatalnie. Najbezpieczniejszym komunikatorem okazał się Signal.

Wśród ogółu firm technologicznych, najgorszą sławą cieszą się Google i Facebook. Pod tym względem częściej znajdziemy zarzuty w stronę korporacji Zuckerberga. Może to być zaskoczeniem, ale według ekspertów z Security.org, większą uwagę powinniśmy przykuć Google'owi. Oczywiście nie oznacza to, że Facebook jest święty.

Niektóre z informacji zdobywanych i przetwarzanych przez duże firmy to niestety przykry przymus. To oczywiste, że Netflix (czy sklep internetowy lub inny usługodawca) będzie znać numer twojej karty kredytowej. Mniej oczywistym jest, że Google wie z jakich urządzeń korzystasz i jakie znajdują się w twojej sieci

Co wiedzą duże firmy technologiczne o swoich użytkownikach?

Najlepiej widać to na poniższej infografice przygotowanej przez Security.org. W swoim raporcie, analitycy wystawili także oceny za stężenie informacji pobieranych przez każdą z firm. Najgorzej w tym przypadku wygląda Google (ocena F), któremu eksperci zarzucają przede wszystkim problem modelu biznesowego. Firma posiada wiele znanych i przydatnych aplikacji oraz usług (np. Google Maps), z których korzystają codziennie setki milionów ludzi. Trudno wręcz obyć się bez nich, co pomaga Google'owi gromadzić niezliczone ilości danych.

Facebook posiada fatalną reputację, ale według analizy Security.org, przyznano mu zaledwie "C". Chociaż firma wydaje się posiadać ogromne ilości danych, to nie są one tak zróżnicowane, jak w przypadku Google. Tak więc tzw. "profil użytkownika" generowany na ich podstawie jest mniej szczegółowy.

Jednak Facebook wie o kilku rzeczach, które mogą niepokoić użytkownika. Przede wszystkim algorytmy analizują, z którymi użytkownikami najczęściej się kontaktujemy, w jakich grupach się znajdujemy (np. politycznie ukierunkowanych), czy zna nawet nasze wiadomości. W końcu korzystając z Facebook Messenger zgadzamy się, aby były one przetrzymywane w chmurze Facebooka. Firma wie także, kiedy się logujemy, na jak długo, co zostawiamy po sobie w serwisie i co/kogo odwiedzaliśmy w sieci.

Lepszą ocenę otrzymał Amazon (B-). Ten serwis nie wystartował jednak jeszcze w Polsce, więc niekoniecznie jest się czym sugerować. Eksperci sądzą, że firma zbiera kilka rodzajów informacji, których raczej nie ma powodu śledzić. Wśród nich wymieniają adres IP, rodzaj przeglądarki, dane operatora komórkowego czy historię kredytową.

Apple otrzymuje A+, czyli najlepszą możliwą ocenę. Firma oczywiście nadal gromadzi nasze dane. Wśród nich znajdziemy między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, lokalizację czy ewentualnie sposoby płatności. Nie ma jednak żadnych nieoczywistych informacji, które zbierało by Apple. Firma nie robi tego, ponieważ nie jest zależna finansowo od danych swoich użytkowników.

W App Store (nareszcie) pojawiły się informacje o zbieraniu danych przez Gmail

W grudniu 2020 roku Apple zapowiedział wprowadzenie w App Store etykiet prywatności. Dzięki nim, użytkownik dowiaduje się, jakie dane przekaże twórcom aplikacji, jeśli zdecyduje się z niej korzystać. Jeszcze niedawno pisaliśmy, że Google bardzo niechętnie podchodzi do tej zmiany i właściwie nadal nie dodał etykiet prywatności.

22 lutego wreszcie pojawiła się etykieta dla aplikacji Gmail na iOS. Jest to druga apka Google'a tuż po YouTube, przy której firma umieściła te informacje. Przy okazji warto wspomnieć, że już prawie od 3 miesięcy Google nie aktualizował aplikacji Gmail na iOS. W lutym niektórzy zaczęli otrzymywać nawet powiadomienia, że aplikacja jest nieaktualna.