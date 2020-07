Google na straży równości ras. Czarnoskórzy właściciele firm mogą się wyróżnić

Udostępnij:

Google wprowadza kolejną nowość do wyszukiwarki i Map, tym razem związaną z identyfikacją firm. Jak podaje The Verge, czarnoskórzy właściciele mogą już korzystać z nowej ikony, aby zaznaczyć, że to właśnie oni są odpowiedzialni za dany biznes.

Nowa ikona "Black-owned" – czarne serce wycięte w okrągłym logo – to kolejny piktogram po "Women-Led" oraz "LGBTQ-friendly", które pojawiły się tutaj wcześniej. Tym razem Google chce wywiązać się ze swojej deklaracji z początku czerwca, która powstała w konsekwencji brutalnego morderstwa George'a Floyda w USA i jest związana z równym traktowaniem Czarnych.

Nowy piktogram będzie widoczny w Mapach Google oraz Wyszukiwarce, fot. The Verge/Google.

The Verge informuje, że aby móc wyświetlić nowy piktogram na karcie z informacjami o firmie, konieczne jest jej wcześniejsze zweryfikowanie przez telefon, listownie lub pocztą elektroniczną. Na razie nie jest jednak jasne, w jaki sposób Google zamierza weryfikować kolor skóry właściciela.

Opisywana nowość to już trzecia zmiana związana z Mapami Google w ostatnich dniach. Wcześniej informowaliśmy o nowych ikonach zabytków w niektórych miastach oraz rozpoczętym wdrażaniu funkcji społecznościowych.

Mapy Google na Androida i iOS-a są dostępne w naszym katalogu oprogramowania.