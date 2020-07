Mapy Google prawie jak Twitter czy Facebook. Możesz śledzić pomocnych użytkowników

Udostępnij:

W Mapach Google pojawia się kolejna nowość, która dla wielu osób może być sporym zaskoczeniem. Google zdecydował się wprowadzić do aplikacji element społecznościowy, pozwalając użytkownikom na wzajemne śledzenie swoich działań, co może pozwolić szybciej dochodzić do cennych informacji. Chodzi o śledzenie aktywności osób często wstawiających zdjęcia czy opiniujących miejsca publiczne.

O szczegółach można przeczytać w języku angielskim na Blogu Google. W praktyce chodzi o możliwość śledzenia profilu danej osoby, na podobnej zasadzie, jak choćby na Twitterze czy Facebooku. Użytkownik zyska szybszy dostęp do informacji udostępnianych przez danego użytkownika, którego ceni za trafność spostrzeżeń.

Google wprowadza profile do Map Google, fot. Google.

Przeglądając profil danej osoby w Mapach Google, będzie można sprawdzić ocenione przez nią ostatnio miejsca oraz zdjęcia, jakie opublikowała. Do tego – podobnie, jak w serwisach społecznościowych – liczbę śledzących ją osób, jak i tych, które sama obserwuje.

Jak podał Google, funkcja jest już wdrażana na całym świecie. W praktyce oznacza to, że u każdego użytkownika Map Google w smartfonach pojawi się zapewne dopiero za kilkanaście dni. Zwykle tego typu zmiany są bowiem modyfikacjami "po stronie serwera", więc aktualizowanie samej aplikacji w smartfonie niewiele tutaj pomoże – tempo wdrażania zależy wyłącznie od Google'a.

