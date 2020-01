Google usunął 17 aplikacji ze Sklepu Play. Drenowały baterię i zalewały reklamami

Udostępnij:

Jak co tydzień, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa znaleźli złośliwe aplikacje na Androida w Sklepie Play. Tym razem zespół Bitdefendera wykrył 17 bardzo sprytnie zaprojektowanych programów. Ich twórcy wiedzieli, jak ominąć zabezpieczenia w procesie weryfikacji. To już druga paczka złośliwego oprogramowania usunięta w tym roku.

17 kolejnych aplikacji zniknęło ze Sklepu Play. To efekt pracy ekspertów z Bitdefender. Co ważne, aplikacje posiadały podobny schemat złośliwego działania (adware), a były zaprojektowane w różny sposób. Jedna z nich (Car Racing 2019) to symulator wyścigów, który faktycznie był grywalny. Jednak utrudniały to pojawiające się po pewnym czasie pełnoekranowe reklamy.

Źródło: Bitdefender

Co więcej, gra umożliwiała także dodatkowe, płatne funkcje. Same reklamy wyświetlała w losowych odstępach czasu, co uniemożliwiało wykrycie wzorca spamerskiego przez algorytm Google'a. Symulator był zaprojektowany także w ten sposób, aby ukryć się przez pewien czas po zainstalowaniu. Reklamy były wyświetlane zarówno w grze, jak i poza nią.

Algorytm Google'a wpuścił 17 szkodliwych aplikacji

Po odblokowaniu smartfonu zainfekowanego opisywanymi aplikacjami, reklama mogła zostać wyświetlona tylko w 1 na 3 przypadki. Eksperci z Bitdefender wykryli 17 aplikacji, które używają tego samego schematu. Łącznie pobrało je 550 tysięcy osób, więc było trochę poszkodowanych. Google usunął już wszystkie aplikacje, a oto ich lista:

Car Racing 2019

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Backgrounds 4K HD

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer

VMOWO City: Speed Racing 3D

Barcode Scanner

Screen Stream Mirroring

QR Code - Scan & Read a Barcode

Period Tracker - Cycle Ovulation Women's

QR & Barcode Scan Reader

Wallpapers 4K, Backgrounds HD

Transfer Data Smart

Explorer File Manager

Today Weather Radar

Mobnet.io: Big Fish Frenzy

Clock LED

Dzięki zastosowanym przez twórców sztuczkom technicznym, w teorii te aplikacje nie są klasyfikowane jako malware. Jednakże w praktyce jest zupełnie inaczej. Nie dość, że zalewają użytkownika reklamami, to Bitdefender zauważa spore zużycie energii.

Takie aplikacje należy natychmiast odinstalować. Nie trzeba chyba wspominać, że nigdy nie powinny były trafić do Sklepu Play.