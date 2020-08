Huawei poszukuje zdolnych inżynierów. Zapłaci krocie, ale jest jeden warunek

Udostępnij:

Jeśli jesteś utalentowanym inżynierem i chcesz przeprowadzić się do Chin, to Huawei jest gotów płacić ci nawet 300 tys. dol. rocznie (ok. 1,12 mln zł). Warunek: nie masz amerykańskiego obywatelstwa ani Zielonej Karty, a uczelnia, której dyplom posiadasz, nie jest jakkolwiek powiązana ze Stanami Zjednoczonymi.

Mając na uwadze konflikt gospodarczy Chin z USA, Huawei chce całkowicie odciąć się od obcej własności intelektualnej – pisze magazyn GlobalTimes, powołując się na dyrektora generalnego i założyciela Huawei, Rena Zhengfeia.

Sposobem na uzyskanie autonomii ma być program geniuszy, w ramach którego firma z Shenzhen chce gromadzić największe talenty uczelni technicznych. Jak twierdzi, jest w stanie zapłacić im nie mniej niż amerykańska konkurencja. Zakwalifikowani kandydaci mogą liczyć na nawet 200 tys. dol. rocznie (ok. 746 tys. zł), a najzdolniejszym z nich spółka da jeszcze więcej.

Pada przykład Zhanga Ji, urodzonego w 1993 r., który ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Huazhong, Wuhan. Na start otrzymał w Huawei 300 tys. dol. rocznego wynagrodzenia. Firma mówi też o tajemniczym rosyjskim matematyku, który ponoć wydatnie pomógł jej w czasach migracji z 2G na 3G. Nie chce jednak ujawniać jego danych osobowych.

Sam talent nie wystarczy

Jak obiecuje Zhengfei, delegacje Huawei wkrótce zaczną pojawiać się na wybranych uczelniach wyższych, by wytypować kandydatów. Niemniej, co zrozumiałe, sama rekomendacja ze strony profesorów nie wystarczy. Zainteresowani będą musieli zaliczyć szereg testów, obejmujących nie tylko wiedzę praktyczną i teoretyczną w danym zakresie naukowym, ale też wywiad środowiskowy i lustrację życiorysu.

Korporacja nie ukrywa, że nie zamierza współpracować z ludźmi w przeszłości związanymi ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykańskie obywatelstwo, Zielona Karta i/lub ukończenie uczelni powiązanej z USA wykluczają z projektu. Argumentem są w tym przypadku obawy o szpiegostwo i sabotaż. To mocne słowa, ale całkowicie zrozumiałe.

Według przedstawionych statystyk, Huawei zatrudnia rocznie od 20 do 30 zdolnych absolwentów uczelni wyższych z całego świata. Sam Zhengfei tylko w minionym tygodniu odwiedził kilka najbardziej renomowanych placówek w Chinach: Shanghai Jiao Tong University, Fudan University, Southeast University oraz Nanjing University.