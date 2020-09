Hyundai i30 Fastback N: Programowa konfiguracja ustawień auta

Udostępnij:

Są takie auta, które zasługują na miano zabawek dla dużych chłopców. Mocnych, szybkich i angażujących zabawek, z których przyjemność będą czerpali również miłośnicy nowoczesnych technologii. Co prawda Hyundai i30 Fastback N nie wygląda jak jeżdżący na kółkach komputer, ale ilość ustawień i możliwości, jakie daje to auto, zadowoli nawet wybrednych.

Hyundai i30 Fastback N to hot hatch z krwi i kości, choć nadwozie typu Fastback wprowadza nieco zamieszania. Przyjmijmy jednak, że to typowy hot hatch, bo przecież protoplastą jest i30 N w wersji hatchback. Tu mamy nieco inną linię nadwozia i na tym różnice praktycznie się kończą. Poza tym to bardzo ostre auto z silnikiem o mocy 275 KM, a więc nieźle, jak na przednionapędowe auto z segmentu C. Owszem, są mocniejsze i bardziej ekstremalne, ale Hyundai i tak zadziwia swoimi możliwościami. Zresztą, kilka lat temu, kto by się tego spodziewał po tej marce, prawda? Właściwości jezdne i wrażenia z jazdy to jedno, ale to, w jakim stopniu możemy to auto skonfigurować „pod siebie” budzi również niemały zachwyt.

Systemowa konfiguracja podzespołów

W większości aut mamy wybór kilku trybów jazdy. Zazwyczaj są to trzy tryby np. Comfort, Normal i Sport, czasami pojawia się Sport+ oraz Indyvidual. W tym ostatnim możemy wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze i skonfigurować np. ostrzejszą reakcję na gaz, łagodniejsze działanie układu kierowniczego i komfortowe zawieszenie. W Hyundaiu i30 Fastback N postanowiono pójść o krok dalej. A raczej o całe kilometry dalej, bowiem ilość ustawień, możliwości i wariacji przyprawia o zawrót głowy!

Do wyboru mamy podstawowe tryby Normal, Eco, Sport oraz N, jak również tryb N Custom. W poszczególnych trybach auto zmienia się diametralnie. W trybie Eco jest łagodne i stara się być oszczędne, choć oczywiście nadal jest szybkie i dość twarde. Tryb Normal nadaje się do codziennej jazdy, zaś tryb Sport pozwala już trochę poszaleć. W trybie N wszystko się wyostrza i sprawia, że i30 Factback N jest narowisty, głośny i bardzo twardy. Tryb N Custom otwiera przed kierowcą drzwi do konfiguracji, bowiem każdy aspekt możemy ustawić wg. własnych preferencji.

Zacznijmy od ustawień zespołu napędowego, a konkretniej silnika i jego reakcji na polecenia wydawane pedałem przyspieszenia. Reakcja może być normalna, ostrzejsza lub natychmiastowa, jeśli zamierzamy poszaleć na torze. Tam również przyda się funkcja dopasowania obrotów podczas redukcji biegów. Możemy także ustawić zakres działania dyferencjału (tzw. szpery) oraz dźwięk wydechu. Jeśli na torze jest ograniczenie hałasu (zdarza się…), możemy nieco złagodzić układ wydechowy. Jest również sporo ustawień podwozia czyli elektronicznie sterowanego zawieszenia, układu kierowniczego oraz stabilizacji toru jazdy (ESC). Możliwości jest mnóstwo!

Podsumowanie

Hyundai i30 Fastback N co prawda nie jest autem typowo dla geeka, takie miano ma w tym segmencie Mercedes Klasy A w wersji AMG, ale możliwości konfiguracji dają ogromne pole do popisu. Możemy ustawić auto całkowicie pod siebie i sprawić, że będzie zarówno łagodne i w miarę komfortowe, jak również bardzo ostre i narowiste. Co kto lubi!