IBM, Google i Microsoft jednoczą siły. Biały Dom powołał wyjątkowe konsorcjum naukowe

Biały Dom ogłosił uruchomienie specjalnego konsorcjum naukowego. W jego skład wchodzą organizacje rządowe, jak i prywatne firmy. Cel jest oczywisty - walka z koronawirusem. Najpotężniejsze amerykańskie superkomputery zostaną wykorzystane do analizy badań naukowych.

Amerykanie stają w obliczu wielkiego wyzwania. Już ponad 46 tysięcy osób choruje na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. To trzecie największe ognisko wirusa na świecie. W związku z tym, Biały Dom podjął decyzję o wprowadzeniu środków nadzwyczajnych, w celu maksymalnego przyśpieszenia tempa badań.

Superkomputery stają do walki z koronawirusem - IBM, Google, Microsoft czy NASA pracują razem

Biały Dom powołał nadzwyczajne konsorcjum naukowe. Obejmuje 14 najbardziej zaawansowanych technologicznie firm, instytucji i uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Celem jest zbudowanie sieci superkomputerów. Pieczę nad konsorcjum stanowi Biały Dom, Departament Energii Stanów Zjednoczonych oraz IBM.

W skład organizacji wchodzą:

IBM

Amazon Web Services

Google Cloud

Microsoft

Hewlett Packard Enterprise

Massachusetts Institute of Technology

Rensselaer Polytechnic Institute

Argonne National Laboratory

Lawrence Livermore National Laboratory

Los Alamos National Laboratory

Oak Ridge National Laboratory

Sandia National Laboratories

National Science Foundation

NASA

Taka sieć superkomputerów będzie w stanie przeprowadzić taką ilość obliczeń w ciągu godzin czy dni, która normalnie zajęłaby tygodnie czy miesiące - twierdzi Biały Dom. Wśród potencjalnych pól badań wyróżnia się bioinformatykę, epidemiologię czy modelowanie molekularne. Naukowcy mają opracować odpowiedzi na przeróżne kwestie powiązane z COVID-19.

Każdy zespół naukowców, który opracował obiecujące badanie i potrzebuje symulacji, otrzyma dostęp do mocy obliczeniowej za darmo. Przy działaniu superkomputera ma pracować także specjalnie oddelegowany zespół, który zadba o to, aby sprzęt jak najefektywniej wykonywał obliczenia. Warto zaznaczyć też, że należący do IBM Summit kilka dni temu wskazał 77 substancji, które mogą ochronić przed zainfekowaniem przez koronawirusa. Superkomputery okazują się niezbędne w walce z pandemią.

"Przetwarzanie danych i sztuczna inteligencja mają do odegrania ważną rolę w zapanowaniu nad pandemią Covid-19" - powiedział Christopher Hill z MIT. "Chcemy odegrać naszą rolę, udostępniając dwie najpotężniejsze maszyny MIT, Satori i TX-GAIA naukowcom" - dodaje Hill.