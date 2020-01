Instagram chce wprowadzić nowe reakcje na wiadomości. Testy już trwają

Instagram już wkrótce dostanie opcję reagowania na prywatne wiadomości na kilka sposobów. Implementacja będzie do złudzenia przypominać tę z Facebook Messengera i rozszerzy na Instagramie obecną możliwość reagowania jedynie serduszkiem. Jak wynika z internetowych "przecieków", funkcja jest już przygotowana i trwają jej wewnętrzne testy wśród pracowników.

Dodatkowe reakcje w prywatnych wiadomościach na Instagramie nie wydają się być funkcją pierwszej potrzeby, jednak twórcy zdecydowali się na jej implementację. Najprawdopodobniej nie zastanawiano się zbyt długo nad tym, jak całość powinna wyglądać, bo jak sugeruje krótka animacja, która trafiła do sieci, reakcje będą w zasadzie kopią tych z Messengera (właścicielem obydwu aplikacji jest Facebook).

Instagram is working on Reactions for Direct Messages



Currently, “non-employees can only see the ❤️ reaction”



Facebook’s Tech Comms Manager @alexvoica confirmed this unreleased feature and this is “something they’ve been testing for a few days” pic.twitter.com/EzVWfA6Doo