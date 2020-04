Intel Core i9-10900F pobiera więcej mocy, niż RTX 2080. Będą problemy z chłodzeniem

Udostępnij:

Jeden z najnowszych czipów Intela jest niesamowicie głodny mocy i będzie potrzebował bardzo wydajnego zestawu chłodzenia i mocnego zasilania. Mowa o Core i9-10900F, posiadającym 10 rdzeni i 20 wątków. Do uruchomienia trybu turbo i utrzymania wysokiej wydajności potrzebuje więcej mocy, niż pobiera RTX 2080.

Niedawno opisywaliśmy porównanie wydajności i poboru mocy procesorów Intel Core i9-10900K oraz AMD Ryzen 9 3900X. Konkurencyjne modele osiągały bardzo podobne wyniki w benchmarkach. Pobór mocy wyglądał jednak fatalnie ze strony czipu od niebieskich. W trybie turbo pożerał prawie 300 watów mocy, a Ryzen zaledwie 220.

Intel Core i9 10900F to bardzo podobny model, jednakże nie posiada on zintegrowanego procesora graficznego i jest delikatnie słabszy. W trybie turbo częstotliwość taktowania wynosi 5,2 GHz a TDP według producenta wynosi 95 watów. W rzeczywistości do utrzymania pracy w trybie standardowym potrzebuje 170 watów.

i9-10900F 10C20T



PL1 170W

PL2 224W



All Core Turbo 4.5Ghzhttps://t.co/jCyM6wpjTv pic.twitter.com/qhR3puOSSt — HXL (@9550pro) April 7, 2020

W trybie turbo pobór czipu i9-10900F znacznie wzrasta. Do utrzymania wydajności na tym poziomie potrzebuje już 224 watów mocy. Co więcej, procesor pracuje przy częstotliwości taktowania 4,58GHz na wszystkich rdzeniach, a i9-9900KS osiągał 5 GHz przy poborze 170 watów. Dla porównania, TDP karty graficznej Nvidia GeForce RTX 2080 wynosi 215 watów.