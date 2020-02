Intel Core i9-10900K delikatnie wygrywa z AMD Ryzenem 9 3900X. Ale jakim kosztem

Udostępnij:

W sieci pojawiły się benchmarki Intel Core i9-10900K. Nowy czip od niebieskich zdobywa 5 proc. więcej punktów niż Ryzen 9 3900X. W rankingu może i wyprzedzi AMD, ale producenci płyt głównych zwracają uwagę na znacznie wyższy poziom zużycia energii.

Czip i9-10900K ma zadebiutować w ciągu kilku miesięcy. Ma być flagowym modelem dziesiątej generacji Intela, a przynajmniej na rok 2020. Procesor nadal bazuje na mikroarchitekturze Skylake i procesie litograficznym klasy 14 nm. Względem dotychczasowego flagowca, Core i9-9900K, oferuje jednak dwa rdzenie ekstra.

Do sieci jednak wyciekła już spora część informacji. Właściwie wiadomo już wszystko. Core i9-10900K zawiera 10 rdzeni, 20 wątków, 20MB pamięci podręcznej i ma 125-watowe TDP. W bazowym trybie częstotliwość osiąga 3,7 GHz, z możliwością podkręcenia do 5,1 GHz. Korzystając z Turbo Boost Max 3.0 Intela, nowy układ może osiągać do 5,2 GHz na pojedynczym rdzeniu lub 4,9 GHz na wszystkich. Ma kosztować około 500 dol., czyli tyle samo co konkurencyjny Ryzen 9 3900X.

Intel i9-10900K na pierwszych benchmarkach pokonał Ryzena 9 3900X

Sprzęt niebieskich faktycznie zdobywa więcej punktów w dwóch benchmarkach. Mowa tu o testach w 3D Mark Fire Strike, gdzie i9-10900K zdobywa 28462 punktów, a Ryzen 9 3900X – około 27000. Natomiast w Time Spy te dwa modele uzyskują kolejno 13142 i około 12600 punktów. Jak widać, różnica nie jest kolosalna.

i9-10900K (3.7/5.1)



FS - Physics Score 28462

TS - CPU Score 13142



R9 3900X

FS - Physics Score 27137

TS - CPU Score 12624



For Comparison ⬇️https://t.co/se2Hn2KcRq pic.twitter.com/C7nySfbMtD — APISAK (@TUM_APISAK) February 4, 2020

Ale jest ogromna gdzie indziej. Jak donoszą producenci płyt głównych, i9-10900K pożera ponad 300 wat mocy przy maksymalnym obciążeniu. Dla porównania, zużycie energii Ryzena 9 3900X wynosi około 220 wat, przy wykorzystaniuwszystkich 24 wątków.