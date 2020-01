Intel Horse Ridge wesprze komputery kwantowe. Nadchodzi bardzo nietypowy czip

Udostępnij:

Intel zapowiedział właśnie wprowadzenie do oferty nowego układu, Horse Ridge. Ale spokojnie, nie jest to n-ty z rzędu procesor dla desktopów, laptopów czy nawet serwerów, przez który w ofercie pogubiliby się nawet zdeklarowani fani niebieskich, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Czym więc jest Horse Ridge? To swoisty sterownik dla komputerów kwantowych.

Horse Ridge powstał na mocy współpracy między Intelem a QuTech, joint venture Uniwersytetu Technicznego w Delft i niderlandzkiej organizacji badawczej TNO.

Sam w sobie nie jest układem kwantowym, a konstrukcyjnie typowym mikrokontrolerem, wykonanym z wafla krzemowego, w procesie litograficznym klasy 22 nm FinFET. Tym samym, co chociażby procesory Intel Core sprzed ery Skylake, albo chipset H310 drugiej rewizji. Horse Ridge pozwala jednak układy kwantowe kontrolować.

Jak zauważają producenci, kubity, wykorzystywane w komputerach kwantowych jako podstawowa jednostka informacji, muszą pracować w komorach kriogenicznych, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia dekoherencji (utraty informacji). Do tego trzeba znaleźć sposób na ich kontrolę tak, aby móc w jednej chwili sterować nie jednym i nie kilkoma, ale tysiącami kubitów.

Jak podaje Intel, Horse Ridge wykorzystuje unikatową technikę translacji rozkazów na mikrofale

Może je przekazać kubitom i tym samym sterować niemalże dowolnie rozbudowanym układem kwantowym. Przy czym bezproblemowo działa ponoć w temperaturze równej nawet 4 stopnie w skali Kelwina (-269,15°C). To nieznacznie więcej od zera absolutnego (-273,15°C), ale już na tyle niewiele, aby – jak deklarują producenci – z powodzeniem stosować Horse Ridge w instalacjach kriogenicznych.

Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, Horse Ridge nie będzie dostępny komercyjnie. Intel zamierza go przekazywać wybranym organizacjom badawczym, które pracują nad rozwojem komputerów kwantowych, dorzucając tak cegiełkę do rozwoju całej technologii.