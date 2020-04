Intel pomaga lekarzom w Trójmieście. Maseczki i serwery usprawnią walkę z koronawirusem

Udostępnij:

Gigant pracujący głównie nad procesorami dał się poznać od zupełnie innej strony. Firma z Santa Clara wspiera w Polsce walkę z koronawirusem. Intel przekazał lekarzom w Twójmieście maseczki i serwer, pomoże też uczniom.

Szpitale w Gdańsku bez braków maseczek i mocy serwerów

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z Gdańska dziękuje na swoim Facebooku firmie Intel. Koncern przekazał 100 tysięcy maseczek chirurgicznych i udostępniła serwer, dzięki któremu "możliwe będzie uruchomienie pełnej funkcjonalności pracy zdalnej dla pracowników UCK." Dzięki temu nawet 1000 lekarzy będzie mogło pełnić swoje obowiązki z domu.

fot. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne @ Facebook

To nie wszystkie podarowane zasoby maseczek. Jak informuje sam Intel w komunikacie prasowym, łącznie przekazał 200 tysięcy sztuk do tamtejszych szpitali. Firma prężnie wspiera lekarzy w rejonie, co na pewno mocno pomaga w działaniu służby zdrowia i innych powiązanych instytucji walczących o dobro pacjentów i zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby.

Z innych działań można wymienić zaangażowanie się w druk 3D nakryć ochronnych. Intel zakupił partię materiałów niezbędnych do wykonania aż 1000 sztuk przyłbic medycznych. Mikroprocesorowy gigant realizuje ten projekt wspólnie z firmami i organizacjami z województwa pomorskiego.

System oświaty też dostanie wsparcie od Intela

Jednak elektroniczny gigant oferuje pomoc także na innej płaszczyźnie. Konieczność nauki zdalnej wiąże się z użytkowaniem komputerów przez każdego nauczyciela i ucznia, którzy podchodzą do tego tematu. Niestety w wielu domach brakuje komputerów dla dzieci, a szkoły nie zapewniają każdemu nauczycielowi służbowego sprzętu. Intel już teraz zaczyna akcję kompletowania zestawów komputerowych dedykowanych do tego celu.

Niebiescy przeznaczyli aż 50 tysięcy dolarów, za które będzie zakupionych 70 laptopów dla szkół z Gdańska. Zostaną one przekazane dzieciom, które nie mogły przez brak sprzętu korzystać ze zdalnej nauki. Teraz będą miały wyrównane szanse.