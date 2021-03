Jack Dorsey sprzedał swój pierwszy tweet za 2,9 miliona dolarów

Udostępnij:

Jack Dorsey, współzałożyciel i dyrektor generalny Twittera, sprzedał swój pierwszy tweet za oszałamiającą kwotę 2,9 miliona dolarów, co po obecnym kursie daje około 11,3 mln złotych. Tweet przyjął formę tokena NFT.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

NFT, czyli non-fugible token to forma internetowego klucza. Bardziej szczegółowo mówiąc, NFT to cyfrowy zapis wirtualnej transakcji w blockchainie, który certyfikuje posiadanie danego dzieła, na przykład zdjęcia w formacie jpg czy, jak w przypadku Jacka Dorseya, tweeta. Token NFT jest dowodem na to, że dana osoba, która jest jego właścicielem, jest posiadaczem cyfrowej treści.

Dorsey wystawił swój tweet na sprzedaż 6 marca na platformie Valuables. Następnie opublikował tweet z linkiem do aukcji. Kilka dni później, dokładnie 9 marca, poinformował on, że dochód ze sprzedaży swojego pierwszego tweeta planuje przekazać osobom dotkniętym COVID-19 w Afryce. Dorsey otrzymał 95 procent kwoty, zaś 5 procent trafiło do właściciela plaformy Valuables, firmy Cent.

Jak donosi Reuters, token NFT został sprzedany na aukcji na platformie Valuables, zaś cała transakcja została przeprowadzona za pomocą kryptowaluty Ether. Szczęśliwy nabywca, Sina Estavi, musiał wyłożyć kwotę 1630,5825601 ETH. W momencie realizacji transakcji taka ilość Ethereum była warta 2,9 mln dolarów.

Nabywca tokena NFT, Sina Estavi, jest dyrektorem generalnym firmy Bridge Oracle zajmującą się blockchainem. Poproszony o komentarz przez Reuters stwierdził, że jest wdzięczny.