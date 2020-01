Jaki laptop kupić? Ranking notebooków i ultrabooków na styczeń 2020 r.

Udostępnij:

Kupno nowego laptopa nie jest najłatwiejszym zadaniem z uwagi na masę propozycji na rynku. Aby uprościć to zadanie, wraz ze sprzedawcami z x-kom przygotowaliśmy zestawienie polecanych laptopów w styczniu 2020 roku. Dzięki podziałowi na kategorie, wybór urządzenia powinien być łatwiejszy – każdy znajdzie tu coś dla siebie niezależnie od budżetu i rodzaju poszukiwanego sprzętu.

Tradycyjnie ranking podzieliliśmy na trzy części, w których kolejno przedstawiamy komputery do ogólnego użytku, stworzone z myślą o graczach oraz ultrabooki, które zadowolą przede wszystkim często będących w ruchu. W tabelach znajdziecie kilka propozycji w danej kategorii, zaś wcześniej – krótki opis wybranego modelu, co przybliży jeszcze więcej jego cech.

Spis treści

Ranking notebooków

Zaczynamy od rankingu notebooków, w którym znajdziecie komputery najbardziej uniwersalne, a przez to w wielu przypadkach najbardziej opłacalne. Z reguły nie są szczególnie lekkie i nie biją rekordów czasu pracy na jednym ładowaniu akumulatora, ale droższe modele pozwolą uruchomić wiele gier, zaś wszystkie z pewnością sprawdzą się w codziennych, domowych zastosowaniach.

Notebooki do 1500 zł

ASUS VivoBook 14 R459UA

Propozycja do 1500 złotych to tani laptop firmy Asus z ekranem o przekątnej 14 cali. W tej kategorii warto zwrócić szczególną uwagę na obecność złącza USB-C, podświetlaną na biało klawiaturę oraz stosunkowo niską wagę – komputer waży niecałe 1,4 kilograma. Pamięć operacyjna to 4 GB i nie da się jej rozszerzyć. Procesor to 2-rdzeniowy Pentium z taktowaniem do 2,3 GHz.

ASUS VivoBook 14 R459UA

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 2000 zł

Dell Inspiron 3583

Jeśli chcesz wydać maksymalnie 2 tysiące, polecamy sprawdzić notebooka firmy Dell. Proponowany model wyposażono w 2-rdzeniowy procesor Core i3 z taktowaniem w trybie Turbo do 3,9 GHz, 8 GB pamięci operacyjnej (można ją rozszerzyć do 32 GB), dysk 256 GB (z możliwością montażu kolejnego w zatoce 2,5") oraz matowy ekran FullHD. Komputer waży niecałe 2 kilogramy.

Dell Inspiron 3583

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 2500 zł

Huawei MateBook D 15.6"

Ciekawa propozycja do 2,5 tysiąca złotych to Huawei MateBook D z 4-rdzeniowym Core i5, 8 GB pamięci operacyjnej (z opcją rozszerzenia do 32 GB) i dyskiem SSD o pojemności 256 GB. Ekran wyposażono w matrycę IPS. Jest matowy i ma rozdzielczość FullHD. Za grafikę odpowiada oddzielny układ GeForce z 2 GB własnej pamięci. Laptop jest aluminiowy i ma wbudowany czujnik światła.

Huawei MateBook D 15.6"

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 3000 zł

Toshiba Dynabook Satelite Pro L50

Propozycja za niecałe 3 tysiące to Toshiba z 4-rdzeniowym Core i5 z taktowaniem do 4,2 GHz, 16 GB pamięci operacyjnej (można ją rozszerzyć do 32 GB), dyskiem o pojemności 256 GB i zintegrowanym układem graficznym. Ekran FullHD jest matowy i wyposażony w matrycę IPS. Wśród złączy można znaleźć USB-C z obsługą DisplayPort. Laptop waży niecałe 1,66 kilograma.

Toshiba Dynabook Satelite Pro L50

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 4000 zł

HP Pavilion 15

Proponowany model za niecałe 4 tysiące złotych to HP Pavilion 15, który w praktyce tylko nieznacznie przekracza budżet 3 tysięcy. Oferuje 4-rdzeniowy procesor Core i5, 16 GB RAM-u (z opcją rozszerzenia do 32 GB) i dysk SSD o pojemności 480 GB. Matryca IPS ma rozdzielczość FullHD i jest matowa. Komputer ma podświetlaną na biało klawiaturę.

HP Pavilion 15

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 5000 zł

Lenovo ThinkPad L590

Szukając komputera za niecałe 5 tysięcy złotych, warto sprawdzić model Lenovo ThinkPad L590, na który w praktyce trzeba wydać niecałe 4,5 tysiąca. W tej konfiguracji oferuje 4-rdzeniowy procesor Core i7 z taktowaniem do 4,6 GHz, 16 GB pamięci operacyjnej (można ją rozszerzyć do 32 GB), dysk SSD M.2 o pojemności 256 GB i zintegrowany układ graficzny. Do ciekawostek należy zaliczyć podświetlaną klawiaturę, kamerę na podczerwień i wbudowany czytnik linii papilarnych.

Lenovo ThinkPad L590

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki powyżej 5000 zł

MSI Prestige 15

Jeśli przekroczenie budżetu 5 tysięcy złotych nie jest problemem, warto sprawdzić MSI Prestige 15. W tej konfiguracji laptop wyposażono w 6-rdzeniowy procesor Core i7 z taktowaniem do 4,7 GHz, 8 GB pamięci operacyjnej (można ją rozszerzyć do 32 Gb), 512 GB dysk SSD M.2 PCie oraz układ graficzny GTX 1650 Max-Q z 4 GB własnej pamięci. Komputer jest aluminiowy, ma podświetlaną klawiaturę, wbudowany czytnik linii papilarnych i waży niecałe 1,7 kilograma.

MSI Prestige 15

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking laptopów gamingowych

Przechodzimy do rankingu laptopów gamingowych, czyli innymi słowy tych, które powstały przede wszystkim z myślą o graczach. Z zasady są wyposażone w lepsze podzespoły z naciskiem na układy graficzne, co pozwala uruchamiać najnowsze gry z większą liczbą detali. Przy okazji laptopy gamingowe najczęściej wyróżniają się także wizualnie, oferując kolorowe podświetlenie klawiatury czy duże otwory wentylacyjne na potrzeby wydajnego chłodzenia.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

Acer Nitro 5

Stawkę komputerów dla graczy otwiera laptop Acer Nitro 5. Wyposażono go w 4-rdzeniowy procesor z taktowaniem do 4,0 GHz, 16 GB pamięci operacyjnej (z opcją rozbudowania do 32 GB), dysk SSD M.2 PCIe 512 GB (z możliwością montażu dwóch kolejnych) i układ graficzny z 4 GB własnej pamięci. Ekran jest matowy, wykonany w technologii AHVA i cechuje się odświeżaniem 120 Hz. Klawiatura komputera jest podświetlana na czerwono.

Acer Nitro 5

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 5000 zł

MSI Alpha 15

Ciekawy komputer dla graczy do 5 tysięcy złotych to MSI Alpha 15. W tej konfiguracji laptop wyposażono w 4-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7, 8 GB pamięci operacyjnej (którą można rozszerzyć aż do 64 GB), dysk o pojemności 512 GB (z opcją montażu dodatkowego w zatoce 2,5") oraz układ graficzny z 4 GB własnej pamięci. Ekran ma rozdzielczość FullHD i odświeżanie 120 Hz.

MSI Alpha 15

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 6000 zł

Lenovo Legion Y540-17

Chcąc wydać niecałe 6 tysięcy, warto sprawdzić komputer Lenovo z 6-rdzeniowym procesorem Core i7 z taktowaniem do 4,5 GHz. Na pokładzie jest także 16 GB pamięci operacyjnej (z opcją rozbudowy do 32 GB), dysk SSD 256 GB (z opcją montażu drugiego dysku) oraz układ graficzny RTX 2060 z 6 GB własnej pamięci. Ekran ma przekątną 17,3 cala i rozdzielczość FullHD.

Lenovo Legion Y540-17

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe powyżej 6000 zł

Razer Blade 15

Jeśli budżet nie ma większego znaczenia, warto sprawdzić laptop Razera, na który trzeba wydać blisko 9 tysięcy złotych. Największe wrażenie robi tu GeForce RTX 2070 Max-Q z 8 GB własnej pamięci i ekran z odświeżaniem 240 Hz. Procesor to 6-rdzeniowy Core i7. 16 GB pamięci operacyjnej można rozszerzyć maksymalnie do 32 GB.

Razer Blade 15

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking ultrabooków

Na koniec zestawienie ultrabooków, czyli komputerów proponowanych przede wszystkim osobom ceniącym ich nowoczesnych wygląd oraz często pracującym "w biegu". Ultrabooki oferują najczęściej najdłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora, a przy okazji są smukłe i lekkie, co ułatwia ich przewożenie.

Ultrabooki do 3000 zł

Acer Swift 3

Proponowany ultrabook w tej kategorii cenowej to Acer Swift 3 z 4-rdzeniowym Ryzenem i 8 GB pamięci operacyjnej. Ma 14-calowy ekran IPS w rozdzielczości FullHD i dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB. 8 GB pamięci operacyjnej można rozszerzyć maksymalnie do 20 GB. Komputer ma podświetlaną klawiaturę i wbudowany czytnik linii papilarnych. Waży nieco ponad 1,4 kilograma.

Acer Swift 3

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 4000 zł

Lenovo ThinkPad E490

Propozycja za niecałe 4 tysiące złotych to ultrabook Lenovo z 4-rdzeniowym procesorem Core i5. W tej konfiguracji wyposażono go w 8 GB RAM-u (pamięć można rozszerzyć do 32 GB), dysk 256 GB (można zamontować także drugi) i ekran o przekątnej 14 cali. Wykonano go w technologii IPS, a rozdzielczość to oczywiście FullHD. Komputer ma wbudowany czytnik linii papilarnych i typowy dla tej linii laptopów trackpoint.

Lenovo ThinkPad E490

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 5000 zł

Huawei MateBook 13

W tej kategorii cenowej warto zwrócić uwagę na model Huawei MateBook 13. W tej konfiguracji za wydajność odpowiada Core i5 z taktowaniem do 3,9 GHz, 8 GB pamięci operacyjnej (której nie można rozbudować), dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB i grafika GeForce MX250 z 2 GB własnej pamięci. Wśród złączy można znaleźć 2 porty USB-C. Cechy szczególne to szkło Gorilla Glass pokrywające ekran, podświetlana klawiatura, wbudowany czujnik światła i czytnik linii papilarnych oraz aluminiowa pokrywa. Komputer waży nieco ponad 1,3 kilograma.

Huawei MateBook 13

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 6000 zł

ASUS ZenBook Duo UX481FLC

Propozycja do 6 tysięcy złotych to nietypowy ASUS z dwoma ekranami. Ten dodatkowy zainstalowano w miejscu, gdzie zwykle w laptopach znajduje się klawiatura. Dodatkowy monitor rozpoznawany jest przez system jako drugi wyświetlacz i może się przydać do obsługi wybranych aplikacji lub jako rozszerzenie pola roboczego skomplikowanej aplikacji. Mogą to docenić na przykład producenci muzyczni lub osoby często edytujące filmy.

ASUS ZenBook Duo UX481FLC

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki powyżej 6000 zł

Apple MacBook Pro

Propozycja dla szukających ultrabooka, którego cena nie gra większej roli, to MacBook Pro, w tym przypadku z procesorem Core i7, 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB dyskiem SSD. Wyświetlacz wykonano w technologii IPS, ma 13,3 cala i rozdzielczość 2560×1600 (WQXGA) i przez producenta nazywany jest Retina. Złącza ograniczają się do 4 portów USB-C z obsługą Thunderbolt 3 i wyjścia słuchawkowego. Komputer waży niecałe 1,4 kilograma.

Apple MacBook Pro

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę: