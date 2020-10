John McAfee aresztowany w Hiszpanii. Zostanie skazany za oszustwa podatkowe

Prawdopodobnie kończy się pewna era dla Johna McAfee. Tym razem już nie uniknie wyroku. Twórca niegdyś bardzo popularnego oprogramowania antywirusowego trafił w ręce hiszpańskiej policji i czeka na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.

Johnowi McAfee w ciągu ostatnich kilku lat zarzucano wiele. Miał być zamieszany między innymi w morderstwo i gwałt, a następnie przez wiele lat poszukiwany przez CIA. Tym razem Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył Johna McAfee o unikanie obowiązku płacenia podatków. Stosował przeróżne przekręty, aby tego dokonać.

Prał pieniądze korzystając z nazwisk innych osób, kupując na nich nieruchomości czy nawet jacht. Sporą część majątku zamienił także na kryptowaluty, których od kilku lat jest wielkim entuzjastą. W latach 2014-2018 McAfee nie złożył zeznań podatkowych, a więc za każdy rok grozi mu do pięciu lat więzienia. W tym momencie może to być 20 lat więzienia, a niewykluczone, że wyrok będzie wyższy.

Went to Spain this weekend to check the progress of the Mud Wrestling Arena I'm building. pic.twitter.com/fzM2YGpv2q