Już jest! Customizowana kobieta z brodą na iOS i wiele więcej!

Wiadomo, że emocji to niezwykle ważna sprawa. Młode pokolenia porozumiewają się głównie przy użyciu tych ikonek i pojawiają się nawet w takich programach jak Microsoft Outlook. Użytkownicy iPhone'ów otrzymają w ramach aktualizacji 14.5 nowe, w większości customizowane ikonki. Wśród nich znajdzie się kobieta z brodą. Użytkownik będzie mógł wybrać kolor skóry emotikonki.

Oprócz tego na iOS 14.5 beta pojawi się także więcej opcji customizacji emotek par (dowolne kombinacje kolorów skóry oraz płci). Podobna funkcja, dotycząca tylko kolorów, pojawiła się w 2019 w emoji trzymających się dłoni. Teraz Apple postanowiło pójść o krok dalej z inkuzywnością w swoim systemie.

Drobny retusz przeszła także emotka strzykawki. Do tej pory wypełniona i tryskająca krwią strzykawka będzie zawierać przezroczysty płyn. Prawdopodobnie ma to lepiej nawiązywać do szczepionek przeciwko Covid-19.

Apple kontynuuje swoją praktykę umieszczania własnych produktów w emocji. Wcześniej emotki komputera, telefonu i zegarka zostały zastąpione przez ikonki Maca, iPhone'a i Apple Watcha. Do tej rodziny dołączą teraz słuchawki AirPod Max, które zastąpią zwykłe, no-name'owe, czarne słuchawki.

Aktualizacja doda także ikonkę płonącego serca (niestety o kilka lat za późno, aby mogli je wykorzystać zwolennicy Stannisa Baratheona z Gry o Tron), oraz zabandażowanego serca.

Apple wykonał także gest w kierunku Polaków i dodał trzy ikonki przedstawiające proces oddychania polskim powietrzem w sezonie smogowym. Pokazują one kolejno osobę oddychającą smogiem, wydychającą go i osobę z zawrotami głowy.

Wcześniejszy akapit był oczywiście żartem. Ikonki są nowe, ale nie jest to sugestia do stanu powietrza w Polsce. Są to: twarz za chmurami, twarz wydychająca, twarz z kręcącymi oczami. Wszystkie ikonki w iOS 14.5 beta można obejrzeć na emojipedii.