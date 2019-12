Kobieta stworzyła lalkę do nauki informatyki. "Branży brakuje różnorodności etnicznej"

Udostępnij:

Kobieta o imieniu Bukola Somide twierdzi, że stworzyła pierwszą na świecie lalkę do nauki podstaw informatyki dla dzieci. Zabawka jest bohaterką książki "Somi, The Computer Scientist: Princess Can Code" i ma łączyć zabawę z pochłanianiem wiedzy. Nigeryjka chce w ten sposób walczyć ze stereotypami i cyberprzemocą.

Interaktywna lalka Somi jest wyposażona w 12 przycisków aktywujących funkcje głosowe. Każdy z nich ma tłumaczyć dzieciom pojęcia z dziedziny informatyki i tłumaczyć pojęcia takie jak HTML, AI, Javascript czy algorytmy. Jednocześnie, lalka ma zniechęcać do cyberprzemocy. Jest stworzona tak, aby zaciekawić nauką i pokazać, jak znajomość informatyki przydaje się w życiu codziennym.

Jak mówi Bukola Somide przekazywanie wiedzy informatycznej społecznościom, które nie są w pełni zaangażowane, a jednocześnie powstrzymywanie cyberprzemocy jest moją pasją - dla serwisu BlackNews.com. Krytycy chwalą lalkę jako "edukacyjne rozrywkowe i inspirujące narzędzie dla najmłodszych".

Somide twierdzi, że zawsze była bardzo zaangażowana w świat technologii. Z tego względu napisała książkę "Somi, The Computer Scientist: Princess Can Code", wydaną przez Innovant Technologies. Swój projekt lalki Somi przedstawiła także na Kickstarterze, gdzie zbiera pieniądze na rozwój.

Na serwisie Kickstarter przedstawia także swój manifest. Branży informatycznej brakuje różnorodności myśli i pochodzenia etnicznego. Dzieci potrzebują odpowiedniego sposobu przedstawienia tej branży, aby poczuły inspirację, przykuła ich uwagę i budowała w nich pewność siebie - pisze Somide.