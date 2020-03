Komputronik złożył wniosek o postępowanie sanacyjne. Zwolni 20 proc. pracowników

Firma Komputronik oraz spółka zależna Komputronik Biznes sp. z o.o. złożyły w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego – donosi Money.pl, powołując się na PAP Biznes. Sklep zmaga się z trudnościami finansowymi i chce zwolnić nawet 20 proc. pracowników.

Jak czytamy, aktualny stan jednego z największych sklepów komputerowych w Polsce jest w najlepszym razie alarmujący. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego (rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego mającego na celu uniknięcie upadłości) wynika z wydania przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu - Delegatury w Lesznie negatywnych decyzji ws. kontroli VAT za marzec, kwiecień i maj 2014 r.

"W decyzjach organu zakwestionowano prawidłowość rozliczeń VAT emitenta w kontrolowanych okresach, w związku z czym wydano decyzję, na podstawie której powstało niewymagalne zobowiązanie w wysokości ok. 39,2 mln PLN (plus należne odsetki szacowane przez emitenta na 18,7 mln PLN)" – czytamy w komunikacie. Decyzje nie mają rygoru natychmiastowej wykonywalności, a przedsiębiorstwu przysługuje odwołanie. Finał jednak trudno przewidzieć.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego został podparty wstępnym planem restrukturyzacji, który zakłada m.in. zwolnienie 20 proc. pracowników. A to dopiero początek.

Komputronik informuje o rozpoczęciu rozmów z mBankiem, Santander Bank Polska, Millenium Bankiem oraz Bankiem Pekao, poszukując perspektyw na dalsze finansowanie swojej działalności. Wiadomo, że 5 marca 2020 r. Bank Pekao wypowiedział spółce umowę kredytową, a Pekao Faktoring sp. z o.o. – umowę faktoringową spółce Komputronik Biznes sp. z o.o.

Przy czym Grupa Pekao odpowiadała za ok. 6 proc. zewnętrznego finansowania. A jakby tego było mało, aktualnie trwa postępowanie dotyczące prawidłowości rozliczeń podatku VAT przez firmę Komputronik za miesiąc styczeń 2015 r.

Co to oznacza? – Klienci Komputronik mogą czuć się bezpiecznie. Poznańska firma w dalszym ciągu będzie prowadzić normalną sprzedaż – uspokaja Filip Gruszczyński, PR Manager Komputronik. Dodaje też, że zdaniem spółki i działających na jej zlecenie prawników zobowiązania VAT zostaną anulowane, gdyż decyzja urzędników jest jest rażąco bezpodstawna i zawiera wiele błędów formalnych i proceduralnych.

Fakt jest jednak taki, że z Komputronikiem dzieje się coś złego. Postępowań sanacyjnych nie rozpoczyna się tak po prostu, ale wskutek zaistnienia problemów finansowych, które wymuszają restrukturyzację. Przyszłość poznańskiej firmy w dłuższej perspektywie jest niepewna, niezależnie od obecnych zapewnień jej przedstawicieli.

Pełna treść komunikatu prasowego Komputronik:

Pomimo przejściowych utrudnień Grupy Komputronik i złożeniu przez nią wniosku o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, klienci indywidualni i biznesowi w dalszym ciągu bez przeszkód mogą korzystać z oferty Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o.

W wyniku przeciągającej się od kilku lat kontroli i wydanej, przez urzędnika z leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w ostatnich dniach negatywnej decyzji Zarządy spółek Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o. postanowiły złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które pozwoli uzdrowić sytuację finansową obydwu spółek.

W ocenie Zarządu jak i dwóch niezależnych doradców podatkowych, decyzja jest rażąco bezpodstawna i zawiera wiele błędów formalnych i proceduralnych, zatem prawdopodobieństwo jej uchylenia jest wysokie. Otrzymanie negatywnej decyzji przekłada się na utrudnienie rozmów z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową i w krótkim terminie stanowi dla Spółki ryzyko utrzymania płynności finansowej. Zarządy obydwu Spółek są zdeterminowane do utrzymania działalności i podkreślają, że sanacja jest procesem prowadzącym do uzdrowienia przedsiębiorstw. Jednocześnie równolegle prowadzone są intensywne rozmowy z instytucjami finansującymi, partnerami biznesowymi oraz Klientami.

Wejście Spółki w sanację wymusi dalszą reorganizację firmy, na co jest ona przygotowana. Działania te rozpoczęły się już na początku 2019 roku. Zrewidowana została strategia Spółki, wykonano szereg działań optymalizacyjnych i efektywnościowych. Zarząd Grupy Komputronik podkreśla, że pomimo podjętych działań, klienci indywidualni i biznesowi w dalszym ciągu mogą swobodnie korzystać z pełnej oferty obydwu spółek. Podjęte kroki nie mają wpływu na sprzedaż oraz prawa konsumentów. Zarówno sklepy stacjonarne jak i sklep internetowy nadal będą prowadzić sprzedaż elektroniki, wysyłki będą realizowane zgodnie z zamówieniami, konsumenci będą mieć swobodny dostęp do pełnej oferty produktowej oraz usługowej, a także będą bez przeszkód mogli korzystać m.in. z prawa do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru. Obydwie Spółki będą nadal, na dotychczasowych zasadach, realizować obsługę sprzedażową i posprzedażową.