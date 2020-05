Kopie zapasowe – jakie są wasze preferencje? Wy odpowiadacie, my dzielimy się wynikami

Udostępnij:

Kopie zapasowe już dawno przestały być domeną wyłącznie biznesową – z backupu korzystają dziś praktycznie wszyscy, stał się on wręcz jedną z integralnych funkcji systemów operacyjnych, zarówno desktopowych, jak i mobilnych. Dla producentów tych systemów jasne jest już, że wraz z oprogramowaniem muszą dostarczać także przestrzeń dyskową, z której w razie konieczności użytkownicy będą mogli skorzystać, by odzyskać swoje dane. Rośnie także liczba wysokiej jakości narzędzi wyspecjalizowanych w zarządzaniu kopiami zapasowymi, których funkcjonalność jest zazwyczaj znacznie bogatsza i lepiej pozwala na dostosowanie usługi do konkretnych potrzeb.

Materiał powstał we współpracy z Nazwa.pl

Właśnie dlatego chcemy Was zapytać o Wasze praktyki w zakresie backupu. Możliwości jest dziś naprawdę wiele, zarówno jeśli chodzi o urządzenia prywatne, jak i rozwiązania adresowane do przedsiębiorstw. Wybierać możemy między backupem lokalnym, usługami chmurowymi, różnymi mechanizmami zabezpieczani kopii danych i planami różniącymi się wielkością dostępnej przestrzeni dyskowej. Jakie cechy usług służących do wykonywania kopii zapasowych danych są dla was najważniejsze? Jakie macie doświadczenia w odzyskiwaniu danych? Backup jakich danych jest waszym zdaniem najważniejszy? Do odpowiedzi na te i inne pytania zachęcamy w naszej ankiecie.

Wasze spostrzeżenia posłużą do przygotowania przydatnej infografiki, dzięki której wszyscy zyskamy ogląd tego, jakie podejście do kwestii kopii zapasowych i bezpieczeństwa danych dominuje dziś w Polsce. Zwróćcie uwagę, że niektóre z pytań pozwalają na zaznaczenie kilku odpowiedzi, liczymy także na waszą kreatywność w przypadku pytań otwartych.

Ankieta

