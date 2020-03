Koronawirus krzyżuje plany. Google, Microsoft, Cisco i inni pomagają w nauce i pracy zdalnej

Obawy związane z koronawirusem doprowadziły do zawieszenia zajęć na uczelniach i w szkołach, z kolei w wielu zakładach wysyła się pracujących do domów i zachęca do pracy zdalnej. Aby pomóc w tej niecodziennej sytuacji, wielu producentów zdecydowało się udostępnić za darmo swoje płatne programy i usługi.

W ten sposób praca zdalna może być łatwiejsza i prostsza do wdrożenia w większej liczbie miejsc pracy. Aby komunikacja podczas pracy zdalnej przebiegała bez problemu i nie opierała się na komunikatorach pokroju Messengera, Microsoft udostępnił wszystkim za darmo swój komunikator Teams i to aż na 6 miesięcy.

At Microsoft, the health and safety of employees, customers, partners and communities is our top priority. By making Teams available to all for free for six months, we hope that we can support public health and safety by making remote work even easier. https://t.co/e8aaocLzYD