Koronawirus szaleje w Chinach, a sami Chińczycy oszaleli na punkcie gry o epidemii

Koronawirus stanowi poważne zagrożenie epidemiologiczne w Chinach. Dotarł też do Korei Południowej, Japonii, Tajlandii, Hongkongu i USA. Rozprzestrzenia się bardzo szybko... podobnie jak i gra, która pozwala Chińczykom przeprowadzać symulację epidemii.

Plague Inc., bo tak nazywa się rzeczona gra, znalazła się na samym szczycie listy najczęściej pobieranych aplikacji na urządzenia z systemem iOS.

Podczas gdy w Wuhan szaleje koronawirus i występują coraz to nowsze zarażenia, a władze dwoją się i troją, aby temu zapobiec, pozostałe regiony znalazły sobie zabawę. Plague Inc. daje możliwość wyboru konkretnego patogenu i opracowania najlepszego sposobu, aby zarazić nim jak największą liczbę osób. Grający muszą wyeliminować całą populacje, tworząc mutację wirusa i poszukując nowych dróg jego rozprzestrzeniania się.

China’s health commission confirmed recently that the Wuhan coronavirus, a new pneumonia like disease, had spread to around 300 people.



This news has caused Plague Inc, a strategy game about a deadly plague that infects the world, to reach #1 on the paid iOS game chart in China. pic.twitter.com/DioBtyP2RB