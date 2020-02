Kultowy Snake z komórek Nokii powraca w 4K na Xbox One X

Udostępnij:

Jest chyba niewiele osób, które dorastały w latach 90. i nie miały styczności z fenomenem gry Snake, która była hitem na telefonach Nokia. Co prawda koncept rozgrywki Snake'a sięgał jeszcze lat 70., ale to właśnie telefony fińskiej firmy spopularyzowały ten rodzaj gry.

Swoją drogą, w polskiej grze Blair Witch z 2019 roku Snake pojawił się jako tzw. easter egg – mogliśmy w niego pograć na komórce głównego bohatera.

Kraina lodowa w Classic Snake Adventures, fot. Crazysoft

Teraz kultowy tytuł powraca na Xbox One i to nie w byle jakim stylu, bo z grafiką w rozdzielczości 4K Ultra HD (na Xbox One X). Gra, zatytułowana Classic Snake Adventures, łączy ze sobą tła w 2D wraz z trójwymiarowym wężem.

Tytuł nie jest zwykłą kalką gier z Nokii – wprowadza on kilka zmian. Na przykład na planszach napotkamy czasem dopalacze, które przyspieszą prędkość poruszania się węża, a z kolei napoje gazowane sprawią, że się skurczy. Ponadto na swojej drodze napotkamy łącznie dwudziestu bossów.

Jeden z bossów w Classic Snake Adventures, fot. Crazysoft

W Classic Snake Adventures znajdziemy łącznie 100 poziomów podzielonych na pięć światów, a gra oferuje łącznie czternaście osiągnięć. Nasze wyniki przekazywane są online, tak abyśmy mogli porównać je z innymi graczami w formie drabinki społecznościowej

Gra jest już dostępna, a jej wersja na Xbox One kosztuje 41,49 zł. Wcześniej tytuł ten ukazał się na PlayStation 4, PC oraz Switchu.