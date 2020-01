Linux Lite 4.8 zaprasza użytkowników Windowsa 7. Kusi znajomym wyglądem i narzędziami

Udostępnij:

Jak widać, dzisiejsze porzucenie wsparcia technicznego dla Windowsa 7 to okazja na promocję nie tylko nowych rozwiązań Microsoftu, ale także społeczności Linuksa. Dystrybucja Linux Lite 4.8 została przygotowana specjalnie na tę okazję. Kusi znajomym wyglądem i narzędziami, a do tego ma poradnik dla początkujących.

Linux Lite 4.8 zasadniczo jest forkiem Ubuntu 18.04.3 LTS. Bazuje na jądrze Linux 4.15 i wykorzystuje środowisko graficzne Xfce. To ostatnie zostało skonfigurowane tak, aby w maksymalnym stopniu przypominać interfejs Windowsa 7. Zapewnia m.in. odpowiednik menu Start i klasyczny pasek zadań u dołu ekranu, a nawet inspirowaną siódemką tapetę pulpitu.

"Chcielibyśmy skorzystać z okazji i powitać użytkowników Windowsa 7 przybywających tutaj, aby znaleźć prostą, szybką i bezpłatną alternatywę dla systemu, który osiągnął koniec wsparcia i nie otrzyma już poprawek bezpieczeństwa" – pisze autor projektu, Jerry Bezencon. "Linux Lite to system operacyjny oparty na systemie Linux, który zapewnia pełny, kompatybilny z Microsoft Office pakiet biurowy i znane oprogramowanie" – kontynuuje.

Możemy się dowiedzieć, że Linux Lite 4.8 dostarczany jest z zestawem aplikacji, w tym klientem Steam, przeglądarką Firefox 71, klientem poczty Thunderbird 68.2.2, pakietem biurowym LibreOffice 6.0.7, odtwarzaczem multimediów VLC 3.0.8, edytorem grafiki GIMP 2.10.14 i menedżerem kopii zapasowych Timeshift 19.08.1. Ponadto, ma wbudowany podręcznik pomocy.

"Nasz pulpit jest taki sam jak w systemie Windows, z menu Start po lewej stronie i zasobnikiem po prawej, wyposażonym w opcje Głośność, Sieć i Kalendarz, i ze znanymi ikonami Pulpitu, które zabiorą cię dokładnie tam, gdzie chcesz przejść" – zachęca Bezencon.

Odnośnik do pobrania ISO znajdziecie pod tym adresem. Przy czym system wspiera tylko platformy 64-bitowe, ale to – gdyby ktoś był faktycznie zainteresowany – nie powinno być dużym problemem, wszak rozszerzenie x86_64 wspierane jest od czasów Athlona 64 i Pentium 4, które wyszły co najmniej pół dekady przed Windowsem 7.