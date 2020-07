Logitech G604 Lightspeed – recenzja. Bezprzewodowa mysz, na której pograsz i popracujesz

Bezprzewodowa mysz do gier G604 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse

Odbiornik bezprzewodowy LIGHTSPEED

Przedłużacz do odbiornika USB

Bateria AA

Dokumentacja

Logitech G604 budowa, wygląd i ergonomia

G604 to dość spora mysz bezprzewodowa dla praworęcznych osób. Pomijając aż 6 dodatkowych przycisków umieszczonych po lewej stronie oraz dodatkową podpórkę na kciuk, jest po prostu duża. W najwyższym punkcie ma około 4,5 cm głębokości (czyli wysokości w stanie leżącym). To raczej mysz dla ludzi o dużych dłoniach, a na pewno nie dla przyzwyczajonych do niskich, małych konstrukcji tworzonych pod gry FPS.

Porównanie rozmiarów z myszą G903 oraz słuchawkami G935

Ten model jest też dość ciężki, chociaż nie można nazywać go cegłą. Razem z baterią waga wynosi 137g. W porównaniu z modelem G903 z wbudowanym akumulatorem ważącym 113g można odczuć sporą różnicę. Z drugiej strony, osoby preferujące duże, masywne myszki nie muszą jej dodatkowo obciążać.

Ślizgacze szybko się rysują na twardej powierzchni

Pod względem wykonania jest nieźle, ale jest jedna zasadnicza wada. Mysz wygląda całkiem estetycznie, jak na gamingowe standardy i jej liczbę przycisków. Jest wykonana z matowego, lekko chropowatego materiału. I tutaj pojawia się problem. Te niewielkie szczeliny po prostu lubią zbierać brud. I po dłuższym czasie gry czuć delikatne obtarcia na skórze. Co ciekawe, G604 nie ma podświetlenia RGB. Czy myszce gamingowej tak wolno? Oby tak dalej.

Kilka zdań o funkcjach i sposobach wykorzystania

Wykorzystanie baterii AA w myszce wydanej w 2020 roku jest dosyć zaskakujące. Pomijając ostatnią modę na pro-ekologiczne podejście, wydaje się to po prostu niepraktyczne. Z drugiej strony istnieje możliwość zakupu akumulatorków, które wystarczą na lata. Jednak jedna bateria AA wystarczy na 250 godzin pracy w trybie połączenia Lightspeed.

Czujnik HERO 16K nie zawodzi

W porównaniu z G903 (max 32 godziny bez podświetlenia) oraz G502 (do 60 godzin bez podświetlenia), jest do dość niezły wynik. Jednak te myszki oferują możliwość skorzystania z podkładki pod mysz PowerPlay z ładowaniem indukcyjnym, więc jeśli się na takową skusimy, o rozładowanej myszce można zapomnieć.

Baterię chowamy właśnie tutaj

Trochę dziwi mnie fakt, że tutaj z tego rozwiązania nie skorzystano. Z drugiej strony, dzięki temu mamy tu dobrą mysz do laptopa - nie musimy biegać wszędzie z podkładką lub kabelkiem do ładowania, a bateria wystarczy na nawet setki godzin.

Jest miejsce na odbiornik Lightspeed

Przycisków ma bardzo dużo, da się tego użyć?

Wracając do modelu G604, spójrzmy na jej główny atut - 6 dodatkowych przycisków po boku. Korzystając z aplikacji Logitech G Hub, każdy z nich możemy dostosować na własne potrzeby. Jednym z przykładów wykorzystania przycisków jest zaprogramowanie własnego makro, które potem możemy przypisać do jednego z nich.

Makro może działać jako skrót do wykonania odpowiedniego "combo", czyli sekwencji wykorzystania umiejętności w konkretnej kolejności i czasie. To sprawdza się na przykład w League of Legends, gdzie mamy część bardziej technicznych postaci. Jeśli ktoś nie radzi sobie z opanowaniem combo dla np. Lee Sina, skorzystanie z makro może pomóc, co prawda nie gwarantuje udanego użycia umiejętności.

Standardowy układ przycisków możemy zmienić lub dodać własny zestaw

Opcja stworzenia przykładowego makro pod combo

Mi osobiście nie przypadły do gustu dodatkowe przyciski, aczkolwiek nie przeszkadzały. Jeśli się uprzeć, to da się zagrać dzięki nim w League of Legends bez klawiatury. Tak, spróbowałem, było ciężko, ale pewnie po kilku, klikunastu meczach można nabrać wprawę. O ile wybierzemy postać, która wymaga jedynie obsługi 4 podstawowych umiejętności oraz 2 czarów przywoływacza. Dodatkowe przedmioty aktywne mogą wprowadzić kłopot, aczkolwiek można je też ustawić pod scrollem myszki, który przesuwany w prawo/lewo działa jak klawisz funkcyjny.

Mysz sprawdza się w grach, ale też nadaje do pracy G604 można podłączyć do dwóch PC jednocześnie i przełączać w dowolnym momencie

Funkcją, która najbardziej spodobała mi się w G604 Lightspeed jest możliwość podłączenia myszki do dwóch urządzeń jednocześnie i przełączania ich za pomocą przycisku. Z jednym komputerem łączymy się wówczas za pomocą standardu Bluetooth, a z drugim przy pomocy przypisanego adaptera 2,4 GHz. Jest jeden delikatny minus tego rozwiązania. Odświeżanie położenia w trybie łączności bezprzewodowej Lightspeed wynosi 1000 Hz. W przypadku korzystania z łączności Bluetooth jest do dużo mniej, bo 88-133 Hz i zdarza się, że czasami nie wyłapuje wszystkich ruchów jak należy.

Niektóre myszki gamingowe swoim wyglądem odstraszają. Naprawdę wstyd niekiedy pokazać się "przy ludziach" z takim świecącym potworem. Tutaj odnalazłem złoty środek, z Logitech G604 można pograć i popracować wśród ludzi. Od dawna służy mi więc jako myszka służbowa, chociaż na co dzień do gier korzystam z G903.

Finalna ocena - to dobra, wielofunkcyjna mysz i jak mało która warta swojej ceny

Jeśli przychodzi analizować ceny myszek gamingowych, to niekiedy włos jeży się na głowie. Niektóre ceny dochodzą nawet do 900 zł, co jest istnym szaleństwem, bo w miarę dobrą mysz możemy kupić również za 100-200 zł. Natomiast 439 zł (sugerowane przez producenta) nie uważam za dużo w przypadku, kiedy mamy do czynienia z myszką, która sprawdza się nie tylko jako świecąca zabawka do gier. Ma swoje wady, ale nadrabia je z nawiązką masą przydatnych funkcji i przykładną precyzją.